 El Inter Miami vuelve a la MLS sin Lionel Messi
Deportes

El Inter Miami vuelve a la MLS sin Lionel Messi

Javier Mascherano afirmó que Lionel Messi no viajará a Washington D. C. para que descanse con miras a las semifinales de la Leagues Cup.

Inter Miami piensa en dos frentes: MLS y Leagues Cup
Inter Miami piensa en dos frentes: MLS y Leagues Cup / FOTO: @InterMiamiCF

El Inter Miami visita este fin de semana al colista de la Conferencia Este, el D. C. United, con la ausencia de Lionel Messi por precaución, en su vuelta a la MLS tras la euforia que dejó entre semana el pase a semifinales de la Leagues Cup.

El entrenador del equipo de Florida, Javier Mascherano, afirmó este viernes que Lionel Messi, que no jugó el pasado miércoles ante Tigres por las molestias en la pierna derecha que arrastra desde principios de mes, no viajará con el equipo a Washington D.C. para que descanse con miras a las semifinales del próximo miércoles.

Jordi Alba, que se retiró poco después del descanso contra Tigres por un golpe en la rodilla, también es duda para este fin de semana.

Pese a la cercanía de las semifinales de la Leagues Cup, en las que el Inter Miami recibirá a sus vecinos de Orlando City, el equipo de Mascherano no puede desconectarse de la competición doméstica si quiere seguir escalando posiciones en el Este.

El Inter Miami es quinto del Este con 45 puntos en 24 encuentros. El líder de esa conferencia es el F. C. Cincinnati con 52 puntos en 27 partidos.

Su rival, el D.C. United, ocupa la última posición de la conferencia con 20 puntos, y suma 11 partidos consecutivos sin ganar.

Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cup

El Inter Miami avanzó a semifinales gracias a un doblete del uruguayo Luis Suárez en un partido con arbitraje del guatemalteco Mario Escobar.

Otros partidos

Mientras, en el Oeste la jornada tiene programada la visita de Los Angeles FC a Dallas, con el surcoreano Son Heung-Min en las filas angelinas, y el Vancouver Whitecaps-San Louis City, en el que destaca la presencia del alemán Thomas Müller para los canadienses.

Otros encuentros notables de este sábado son el Nashville-Orlando City que enfrenta al tercer y al cuarto clasificado del Este, el Cincinnati-New York City, o el San Diego FC-Portland Timbers, entre el líder del Oeste y el sexto clasificado de esa conferencia.

Los Angeles Galaxy y el Seattle Sounders, los otros dos equipos de la MLS clasificados a semifinales de la Leagues Cup, recibirán al Colorado Rapids y al Sporting Kansas City respectivamente.

*Información EFE.

