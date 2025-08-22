 El Salvador revela convocatoria para duelo ante Guatemala
Deportes

El Salvador revela convocatoria para iniciar trabajos para duelo ante Guatemala

Para este lunes, un total de 20 jugadores de la liga salvadoreñas deberán comenzar los trabajos para los duelos ante Guatemala y Surinam.

Revelan nómina de El Salvador para juego ante Guatemala
Revelan nómina de El Salvador para juego ante Guatemala / FOTO: La Selecta

El técnico colombiano Hernán Darío Gómez, quien dirige a la Selección de El Salvador, dio a conocer el listado de convocados para los dos primeros partidos eliminatorios de la fase final de Concacaf que se jugarán en septiembre, y que incluye duelos ante Guatemala y Surinam.

Dentro del listado no se incluyen a los legionarios, entre ellos, Tomás Romero (portero) del NYC F. C., Harold Osorio (volante) del Chicago Fire, Joshua Pérez  (volante) del Odra Opole, Nathan Ordaz (delantero) del LAFC y Brayan Gil (delantero) del Baltika Kaliningrad.

El listado inicial de 20 jugadores lo componen jugadores de la liga salvadoreña de futbol, y ellos deberán hacer un primer trabajo del lunes 25 de agosto al domingo 31.

Los convocados

  • Porteros (2): Mario González del Alianza y Benji Villalobos del Águila
  • Defensas (8): Jesús Sibrián, Nelson Rodríguez y Ronald Rodríguez del Águila, Henry Romero del Alianza, Diego Flores del Firpo, Jorge Cruz del FAS, Bryan Tamacas del Hércules y Jefferson Valladares del Municipal Limeño
  • Volantes (7): Darwin Cerén, Marcelo Díaz y Tomás Granitto del Águila, Bryan Landaverde y Mauricio Cerritos de Luis Ángel Firpo, Noel Rivera del Alianza e Isaac Portillo de Isidro Metapán
  • Delanteros (3): Emerson Mauricio de Alianza, Rafael Tejada del FAS y Styven Vásquez de Luis Ángel Firpo}

Guatemala-El Salvador

El inicio de la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 arrancará en septiembre con doble fecha de partidos y El Salvador tiene un reto complicado. Primero, visitar a Guatemala el jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina; y segundo, recibir en el estadio Cuscatlán a Surinam el lunes 8 de septiembre a las 18:30 horas.

El Salvador comparte el grupo A junto a Guatemala, Surinam y la favorita a quedarse con el boleto mundialista, Panamá.

Por su parte, los guatemaltecos ya cumplieron este viernes su primera semana de trabajo al mando de las órdenes del mexicano Luis Fernando Tena, quien trabajo desde el viernes pasado, y que incluyó sábado y domingo a ocho jugadores de Antigua, Municipal, Comunicaciones y Malacateco.

Ya el lunes de esta semana, se incorporaron el resto de seleccionados que participan en la liga local, porque más adelante, se incorporarán los legionarios guatemaltecos.

Erick Lemus: “En la Selección somos como una familia”

Erick “Kuki” Lemus, delantero de Comunicaciones, habló sobre la preparación de Guatemala para las eliminatorias mundialistas y aseguró que el grupo está unido y confiado en alcanzar la clasificación.

