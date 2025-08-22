 Pep Guardiola anuncia la vuelta de Rodri en Manchester City
Pep Guardiola anuncia la vuelta de Rodri en Manchester City

Rodri, Balón de Oro 2024, se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión de rodilla, sufrió una recaída en el Mundial de Clubes.

Guardiola anuncia la vuelta de Rodri: "Es el mejor del mundo"
Guardiola anuncia la vuelta de Rodri: "Es el mejor del mundo" / FOTO: EFE

El español Rodrigo Hernández (Rodri), centrocampista del Manchester City, volverá este fin de semana a una convocatoria de los "mancunianos" para la segunda jornada de la Premier League contra el Tottenham Hotspur, según anunció su entrenador, Pep Guardiola.

Rodri, que se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión de rodilla, sufrió una recaída en el Mundial de Clubes y se perdió el triunfo por 0-4 de la jornada pasada contra el Wolverhampton Wanderers.

El español, del que no se espera que esté al 100 % hasta después del parón por fútbol internacional de comienzos de septiembre, sí estará en la convocatoria de este sábado contra el Tottenham.

"Lo que quiero con Rodri es regularidad. No tengo dudas sobre su potencial o su habilidad. Sigue siendo el mejor futbolista del mundo", dijo este viernes en rueda de prensa el técnico catalán sobre el actual Balón de Oro.

"La regularidad vendrá con entrenamientos y con partidos, semana tras semana y todo estará bien", agregó.

Junto a Rodri vuelve a la convocatoria del City Phil Foden, mientras que Mateo Kovacic, Josko Gvardiol y Savinho sigue fuera por lesión.

Posibles alineaciones:

Manchester City

  • Portero: James Trafford
  • Defensas: Rayan Ait Nouri, Ruben Dias, John Stones, Rico Lewis
  • Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Nico González
  • Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Bernardo Silva, Oscar Bobb
  • Delantero: Erling Haaland

Rodrí podría tener algunos minutos con el City. 

Tottenham

  • Portero: Guglielmo Vicario
  • Defensas: Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro
  • Mediocampistas: Lucas Bergvall, Archie Gray, Pape Sarr
  • Delanteros: Brennan Johnson, Richarlison y Mohammed Kudus.

*Información EFE.

