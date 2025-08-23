 Di María anota un golazo para ganar el clásico rosarino
VIDEO. Di María anota un golazo para ganar el clásico rosarino

Rosario Central festejó gracias a Di María, quien con un zurdazo imposible le dio el triunfo 1-0 sobre Newell's y dejó su marca en el clásico de la ciudad.

Ángel Di María en el clásico rosarino - Rosario Central
Ángel Di María en el clásico rosarino / FOTO: Rosario Central

Ángel Di María volvió a Rosario para cumplir un sueño que parecía reservado solo para los cuentos de fútbol: dejar su marca en el clásico que paraliza a la ciudad. Tras años de brillar en Europa y coleccionar títulos con distintos clubes, el extremo regresó a Rosario Central con la misión clara de saldar cuentas pendientes: enfrentar a Newell’s y, sobre todo, convertir el gol que haga estallar al Gigante de Arroyito. Ese momento llegó y lo hizo con la magia que lo caracteriza, firmando un 1-0 que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

El encuentro, fiel a la intensidad histórica del clásico rosarino, se presentó complicado desde el inicio. El primer tiempo fue de lucha en el mediocampo y pocas ocasiones claras, con apenas un tiro libre de Malcorra desviado por Espínola y una sucesión de faltas que evidenciaban la tensión en el campo. Central buscaba imponer condiciones, pero le costaba generar peligro constante frente a un rival bien ordenado en defensa.

Un gol antológico de Di María le da el triunfo a Rosario Central

En la segunda mitad, el partido ganó en dramatismo y emoción. Rosario Central asumió el control con determinación, empujando a Newell’s hacia su propio arco. Véliz tuvo chances importantes, pero no encontraba el gol que los hinchas esperaban con ansiedad. Fue entonces cuando apareció la figura esperada: Ángel Di María, quien había vuelto no solo como jugador, sino como símbolo de la pasión que rodea al club.

A los 36 minutos del segundo tiempo, Di María ejecutó un remate sublime desde tres cuartos de cancha. Su zurda dibujó una rosca perfecta que se incrustó en el ángulo, dejando sin opciones a Espínola. El estadio estalló en un clamor unánime y el jugador se emocionó al comprender que había cumplido un anhelo de más de una década.

El gol significó mucho más que los tres puntos: fue la confirmación de que, tras 18 años, Di María sigue siendo un ángel en su casa, escribiendo su nombre en la historia del Clásico de Rosario y en el corazón de cada hincha de Central.

Ángel Di María debutó con Rosario Central - Agencia EFE

