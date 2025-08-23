Resultado Levante vs. Barcelona - Jornada 2 La Liga

Levante y FC Barcelona ofrecieron un espectáculo de alto voltaje en el Estadio Ciutat de Valencia, correspondiente a la segunda jornada de la temporada 2025/26 de La Liga. El encuentro cumplió con los pronósticos de ser un duelo cargado de goles y emociones, y finalmente terminó con un triunfo culé por 2-3, en un cierre dramático que dejó a los aficionados al borde de sus asientos.
El Levante comenzó sorprendiendo y soñando con la victoria frente a uno de los gigantes del fútbol español. Iván Romero abrió el marcador al minuto 15 tras una rápida contra que dejó mal parada a la defensa azulgrana. Antes del descanso, José Luis Morales amplió la ventaja desde el punto penal al 45+7, lo que puso contra las cuerdas al conjunto de Xavi Hernández, que se marchó al vestuario con una desventaja de dos goles.
Barcelona gana sobre la hora
La reacción del Barcelona llegó en la reanudación. En apenas cinco minutos, el equipo catalán igualó las acciones: primero con un potente disparo de Pedri desde fuera del área en el minuto 48 y después con una espectacular definición acrobática de Ferran Torres al 52, tras un tiro de esquina. Cuando el empate parecía sellado, la fortuna sonrió al Barça en el tiempo añadido, con un desafortunado autogol de Unai Elgezabal al 90+1, que inclinó la balanza definitivamente a favor de los visitantes.
Con este triunfo, el Barcelona se lleva tres puntos valiosos que le permiten mantenerse en la parte alta de la clasificación en el arranque de la temporada. Para el Levante, la derrota resulta dolorosa, ya que el equipo está enfocado en sumar cada unidad posible en su lucha por la permanencia. El próximo compromiso del Barça será nuevamente como visitante, esta vez en Vallecas frente al Rayo, en lo que significará su tercer duelo consecutivo lejos del Spotify Camp Nou debido a las remodelaciones en su estadio.