 Resultado Levante vs. Barcelona - Jornada 2 La Liga
Deportes

Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levante

El Barcelona protagonizó una remontada épica en el Ciutat de Valencia: tras ir 2-0 abajo, empató en cinco minutos y un autogol en el 90+1' le dio un triunfo agónico por 2-3 ante el Levante

Compartir:
Celebración de Ferran Torres ante el Levante - EFE
Celebración de Ferran Torres ante el Levante / FOTO: Agencia EFE

Levante y FC Barcelona ofrecieron un espectáculo de alto voltaje en el Estadio Ciutat de Valencia, correspondiente a la segunda jornada de la temporada 2025/26 de La Liga. El encuentro cumplió con los pronósticos de ser un duelo cargado de goles y emociones, y finalmente terminó con un triunfo culé por 2-3, en un cierre dramático que dejó a los aficionados al borde de sus asientos.

El Levante comenzó sorprendiendo y soñando con la victoria frente a uno de los gigantes del fútbol español. Iván Romero abrió el marcador al minuto 15 tras una rápida contra que dejó mal parada a la defensa azulgrana. Antes del descanso, José Luis Morales amplió la ventaja desde el punto penal al 45+7, lo que puso contra las cuerdas al conjunto de Xavi Hernández, que se marchó al vestuario con una desventaja de dos goles.

Barcelona gana sobre la hora

La reacción del Barcelona llegó en la reanudación. En apenas cinco minutos, el equipo catalán igualó las acciones: primero con un potente disparo de Pedri desde fuera del área en el minuto 48 y después con una espectacular definición acrobática de Ferran Torres al 52, tras un tiro de esquina. Cuando el empate parecía sellado, la fortuna sonrió al Barça en el tiempo añadido, con un desafortunado autogol de Unai Elgezabal al 90+1, que inclinó la balanza definitivamente a favor de los visitantes.

Con este triunfo, el Barcelona se lleva tres puntos valiosos que le permiten mantenerse en la parte alta de la clasificación en el arranque de la temporada. Para el Levante, la derrota resulta dolorosa, ya que el equipo está enfocado en sumar cada unidad posible en su lucha por la permanencia. El próximo compromiso del Barça será nuevamente como visitante, esta vez en Vallecas frente al Rayo, en lo que significará su tercer duelo consecutivo lejos del Spotify Camp Nou debido a las remodelaciones en su estadio.

Foto embed
Partido entre Levante y FC Barcelona - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Siete heridos tras volcar mototaxi en Alta Verapazt
Nacionales

Siete heridos tras volcar mototaxi en Alta Verapaz

12:07 PM, Ago 23
Guatemala se solidariza con Colombia por atentadost
Nacionales

Guatemala se solidariza con Colombia por atentados

10:35 AM, Ago 23
Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levantet
Deportes

Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levante

03:41 PM, Ago 23
Un Atlético sin rumbo empata en casa ante el Elchet
Deportes

Un Atlético sin rumbo empata en casa ante el Elche

01:44 PM, Ago 23

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos