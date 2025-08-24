DC United de Aaron Herrera empata ante el Inter Miami

El DC United, equipo donde milita el guatemalteco Aaron Herrera, empató 1-1 este sábado frente al Inter Miami en un duelo marcado por las rotaciones del conjunto visitante. El club de Florida decidió reservar a sus principales figuras con miras a la semifinal de la Leagues Cup que disputará el próximo miércoles, por lo que Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul no estuvieron en el once inicial. Aun así, los dirigidos por Javier Mascherano lograron rescatar un punto en condición de visitantes.
El encuentro comenzó con un DC United más intenso y decidido a aprovechar la ausencia de las estrellas del rival. El equipo capitalino se adelantó en el minuto 13 gracias a Jackson Hopkins, quien aprovechó un balón suelto en el área para batir al portero Rocco Ríos. Ese tanto le dio confianza a los locales, que durante la primera parte se mostraron superiores en intensidad y oportunidades, aunque sin la contundencia suficiente para ampliar la ventaja. Con ello, se fueron al descanso con la mínima diferencia.
Aaron Herrera completó el partido
Ya en la segunda parte, el Inter Miami mostró otra cara con los ingresos de jugadores de peso como Busquets, De Paul y más tarde Luis Suárez. El conjunto visitante ganó protagonismo en el mediocampo y encontró el empate con un golazo de Baltasar Rodríguez desde fuera del área, que se coló en la escuadra del arco local. El DC United todavía tuvo opciones para recuperar la ventaja, incluida una ocasión clara de Jacob Murrell que terminó en el poste y un gol anulado por falta previa, lo que dejó la frustración en la afición del Audi Field.
En el plano individual, Aaron Herrera volvió a ser protagonista en la zaga del DC United. El guatemalteco fue titular, recibió tarjeta amarilla y completó los 90 minutos, consolidándose como pieza habitual del equipo. No obstante, el panorama para la institución capitalina sigue siendo preocupante, ya que se mantiene en la última posición de la Conferencia Este sin conocer la victoria desde finales de mayo. El empate, aunque positivo por cortar la racha de derrotas, deja al DC United con la urgencia de reaccionar si quiere salir del fondo de la clasificación.