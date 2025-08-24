 Olger Escobar brilla en el triunfo de Montreal ante Austin
Olger Escobar brilla en el triunfo de Montreal ante Austin FC

Olger Escobar brilló como titular en la victoria 3-2 del CF Montreal sobre Austin FC, aportando una asistencia en los 63 minutos que estuvo en el terreno de juego.

Olger Escobar, futbolista del CF Montreal - instagram @olgerescobar
Olger Escobar, futbolista del CF Montreal / FOTO: instagram @olgerescobar

El guatemalteco Olger Escobar tuvo una noche brillante en la Major League Soccer tras ser titular en el triunfo del CF Montreal 3-2 frente al Austin FC. El joven futbolista recibió la confianza de su entrenador para arrancar desde el inicio y no desaprovechó la oportunidad, siendo una de las piezas más determinantes del encuentro. Su capacidad para asociarse con sus compañeros y generar peligro fue clave en la victoria de los canadienses, quienes comienzan a levantar su rendimiento en la competición.

El primer aviso de Escobar llegaría muy temprano en el partido. Apenas al minuto 8, filtró un pase preciso a Synchuk, quien no dudó en mandar el balón al fondo de la red y abrir el marcador. Con ese aporte, el guatemalteco se confirmó como un jugador con visión de juego y capacidad de asistencia. Aunque Austin logró empatar, Montreal volvió a tomar la ventaja con dos anotaciones más, y aunque la visita recortó distancias, el resultado final fue 3-2 a favor de los locales.

Olger Escobar se gana a pulso un espacio entre los titulares

En cuanto a sus números individuales, Escobar completó un rendimiento destacable: dio una asistencia, registró 26 toques, acertó el 75% de sus pases (9 de 12) y generó tres pases clave. Además, intentó dos regates, de los cuales concretó uno, ganó duelos tanto en el suelo como en el juego aéreo, e incluso probó con un disparo a portería. Más allá de las estadísticas, el atacante chapín mostró confianza, movilidad y compromiso en cada acción, lo que dejó una grata impresión en la afición y en el cuerpo técnico.

Con este resultado, el CF Montreal abandonó el último lugar de su conferencia y acumula tres partidos consecutivos sin perder, con dos empates y una victoria. Si bien aún se encuentran fuera de los puestos de playoffs y con pocas posibilidades de avanzar, el rendimiento mostrado por jugadores como Escobar ilusiona a los seguidores. La aparición del guatemalteco en la MLS es una noticia positiva para el fútbol de su país, ya que confirma que tiene calidad y carácter para brillar en un escenario internacional exigente.

Foto embed
Olger Escobar en el partido entre CF Montreal y Puebla - CF Montreal

