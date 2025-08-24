Olger Escobar brilla en el triunfo de Montreal ante Austin

El guatemalteco Olger Escobar tuvo una noche brillante en la Major League Soccer tras ser titular en el triunfo del CF Montreal 3-2 frente al Austin FC. El joven futbolista recibió la confianza de su entrenador para arrancar desde el inicio y no desaprovechó la oportunidad, siendo una de las piezas más determinantes del encuentro. Su capacidad para asociarse con sus compañeros y generar peligro fue clave en la victoria de los canadienses, quienes comienzan a levantar su rendimiento en la competición.
El primer aviso de Escobar llegaría muy temprano en el partido. Apenas al minuto 8, filtró un pase preciso a Synchuk, quien no dudó en mandar el balón al fondo de la red y abrir el marcador. Con ese aporte, el guatemalteco se confirmó como un jugador con visión de juego y capacidad de asistencia. Aunque Austin logró empatar, Montreal volvió a tomar la ventaja con dos anotaciones más, y aunque la visita recortó distancias, el resultado final fue 3-2 a favor de los locales.
Olger Escobar se gana a pulso un espacio entre los titulares
En cuanto a sus números individuales, Escobar completó un rendimiento destacable: dio una asistencia, registró 26 toques, acertó el 75% de sus pases (9 de 12) y generó tres pases clave. Además, intentó dos regates, de los cuales concretó uno, ganó duelos tanto en el suelo como en el juego aéreo, e incluso probó con un disparo a portería. Más allá de las estadísticas, el atacante chapín mostró confianza, movilidad y compromiso en cada acción, lo que dejó una grata impresión en la afición y en el cuerpo técnico.
Con este resultado, el CF Montreal abandonó el último lugar de su conferencia y acumula tres partidos consecutivos sin perder, con dos empates y una victoria. Si bien aún se encuentran fuera de los puestos de playoffs y con pocas posibilidades de avanzar, el rendimiento mostrado por jugadores como Escobar ilusiona a los seguidores. La aparición del guatemalteco en la MLS es una noticia positiva para el fútbol de su país, ya que confirma que tiene calidad y carácter para brillar en un escenario internacional exigente.