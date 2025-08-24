Resultado Aurora vs. Cobán Imperial por el Apertura 2025

La mesa quedó servida este domingo 24 de agosto para que el Aurora buscase en su casa, el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, el liderato del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Para la sexta fecha del campeonato, el Deportivo Mixco llegó como líder y buscaba por sexta semana seguir en esa casilla de privilegio. En la lucha por el liderato también se sumaban Municipal y Aurora.
Deportivo Mixco falló el viernes al caer 2-1 ante Antigua en el estadio Pensativo. No solo perdió su invicto, sino expuso su liderato. Para ello debía existir triunfos de Municipal o Aurora.
El primero en fallar en ese intento fue el "Mimado de la Afición", ya que el sábado en el estadio El Trébol no pudo ganarle al Xelajú M. C., que pasa por un buen momento, y terminó igualando 1-1. Ante ello, Mixco seguía de líder, a la espera del resultado de Aurora.
Siendo las 11:00 horas de este domingo, Aurora recibió en casa al Cobán Imperial, que estrenaba cuerpo técnico para este compromiso. Sebastián Bini (técnico) y Mauro De Giobbi (asistente técnico) eran las nuevas caras con el "Príncipe Azul" para este duelo dominical.
El juego comenzó bien para los cobaneros, ya que cerraron la primera parte con triunfo de 0-1 gracias al tanto de Selvin Tení marcado a los 10 minutos de iniciado el partido.
La situación era complicada para el Aurora ya que perdía al término de los primeros 45 minutos el invicto en casa y la posibilidad de ser líder.
Aurora empata, pero el líder es Mixco
Para la segunda parte, el técnico del Aurora, Saúl Phillip, hizo tres variantes, dos al arranque del complementario y la tercera cuando se jugaban los primeros 10 minutos. Klisman García, Andrés Echeverría y Daniel Bajan fueron los que abandonaron el terreno de juego para darle ingreso a Eddie Ibargüen, Jorge Mario Ortíz y Jorge Batres.
Encaminados al minuto 60, Sebastián Bini, quien dirige desde el graderío ya que pesa sobre él cuatro partidos de inhabilitación, movió también su banco y sacó a los dos jugadores que se incorporaron en estos días con el cuadro azul: Matías Rotondi y Anthony López. El ingreso fue para jugadores defensivos como Steven Paredes y Marco Tulio Rivas. El estratega argentino deseaba cerrar los espacios en la última línea cobanera.
Más variantes practicó Phillip. Al 63, retiró a Alejandro Galindo y a Nicolás Lovato, para darle ingreso a Jorge Ticurú y a Diego Ruiz, cerrando así las ventanas de las variantes.
Un minuto después del ingreso de Diego Ruiz, Aurora sorprendió a Cobán Imperial con un ataque y una definición buena de Ruiz para el empate 1-1. En la jugada, la última línea del Cobán Imperial pedía posición adelantada, ya que dos jugadores estaban en posición ilícita, pero no participaron de la jugada del gol. Diego Ruiz que sí participó y definió el gol, arrancó habilitado, de acuerdo a las imágenes que mostró la televisión.
Aurora logró rescatar un punto y su invicto en el estadio Guillermo Slowing, pero perdió la oportunidad de ser el líder del campeonato, que nuevamente le corresponde al cuadro mixqueño con 13 puntos. Los "Aurinegros" son cuartos de momento con 11 puntos, pero podrían caer a la quinta casilla si Comunicaciones derrota a Achua esta tarde.