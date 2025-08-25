 Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 6
Deportes

Nicolás Martínez alcanza a los goleadores del Apertura 2025

En una fecha donde no jugaron los seleccionados, el delantero argentino sacó provecho y está metido en la lucha de los goleadores.

Compartir:
Nicolás Martínez se mete a la lucha por el título de goleo del Apertura 2025
Nicolás Martínez se mete a la lucha por el título de goleo del Apertura 2025 / FOTO: Deportivo Mixco

El futbolista argentino del Deportivo Mixco, Nicolás Martínez, dio alcance a los goleadores del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, en una fecha marcada por la ausencia de los seleccionados en los equipos que disputaron la sexta jornada.

Antes de disputarse la sexta fecha, la tabla de goleadores estaba integrada por un triple empate con 3 tantos entre los jugadores John Kleber Oliveira del Deportivo Achuapa, Darwin Lom y Erick Lemus de Comunicaciones.

Pero una de las noticias que sacudía el previo de la fecha era la salida de Oliveira al futbol hondureño, precisamente al Motagua del español Javier López, extécnico del Antigua de la liga guatemalteca. 

Ante ello, los dos rivales a vencer eran Lom y Lemus, ambos con selección y por ende con desventaja para defender su condición de goleador.

El campeón Antigua derrota al líder Mixco y le quita el invicto

Los coloniales llegaron a su cuarto triunfo y escalan al subliderato de la competencia, pero esperan resultados de Municipal y Aurora para confirmar la segunda casilla.

Anotación de Nicolás Martínez

La fecha 6 arrancó el pasado viernes en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala donde el conjunto colonial recibió a los "Chicharroneros" del Deportivo Mixco.

El triunfo fue para los locales, quienes se adelantaron con el gol de Juan Apaolaza a los 31 minutos, pero sufrió la igualdad con Nicolás Martínez al minuto 59. Cuando ya se jugaba el minuto 69, apareció Kevin Macareño para el triunfo final de 2-1 por parte del equipo del argentino Mauricio Tapia.

Pese a la derrota, Martínez hizo un gol, el tercero del campeonato, y le dio alcance a los tres goleadores que tenía la Liga.

Pese a que ya no será más parte de la Liga Guate Banrural, el brasileño John Kleber Oliveira mantiene el primer lugar, ya que sus goles fueron en menos tiempo de juego que sus contrincantes.

El segundo puesto es para el nacional Darwin Lom, luego viene el argentino Nicolás Martínez en el tercer plano, para dejar en la casilla 4 al también nacional Erick Lemus.

Detrás de estos cuatro jugadores, hay otros 16 con dos tantos, por lo que la lucha por el título individual de goleador del Torneo Apertura 2025 está al rojo vivo.

NO. JUGADOR  CLUB GOLES
1 John Oliveira (BRA)  Achuapa  3
2 Darwin Lom (GUA) Comunicaciones  3
3 Nicolás Martínez (ARG) Deportivo Mixco  3
4 Erick Lemus (GUA) Comunicaciones  3
5 Eddie Hernández (HON) Municipal  2

En Portada

Bomberos reportan tres cocineros retenidos en Gaviotast
Nacionales

Bomberos reportan tres cocineros retenidos en Gaviotas

10:54 AM, Ago 25
Sergio Chumil completa sin contratiempos la tercera etapa de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa sin contratiempos la tercera etapa de la Vuelta a España 2025

09:51 AM, Ago 25
Presidente Arévalo afirma que no cederán en Presidiost
Nacionales

Presidente Arévalo afirma que no cederán en Presidios

08:49 AM, Ago 25
Fotos: Rechazan retrasos en caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclánt
Nacionales

Fotos: Rechazan retrasos en caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán

09:28 AM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa CentroamericanaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos