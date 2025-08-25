Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 6

El futbolista argentino del Deportivo Mixco, Nicolás Martínez, dio alcance a los goleadores del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, en una fecha marcada por la ausencia de los seleccionados en los equipos que disputaron la sexta jornada.
Antes de disputarse la sexta fecha, la tabla de goleadores estaba integrada por un triple empate con 3 tantos entre los jugadores John Kleber Oliveira del Deportivo Achuapa, Darwin Lom y Erick Lemus de Comunicaciones.
Pero una de las noticias que sacudía el previo de la fecha era la salida de Oliveira al futbol hondureño, precisamente al Motagua del español Javier López, extécnico del Antigua de la liga guatemalteca.
Ante ello, los dos rivales a vencer eran Lom y Lemus, ambos con selección y por ende con desventaja para defender su condición de goleador.
Anotación de Nicolás Martínez
La fecha 6 arrancó el pasado viernes en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala donde el conjunto colonial recibió a los "Chicharroneros" del Deportivo Mixco.
El triunfo fue para los locales, quienes se adelantaron con el gol de Juan Apaolaza a los 31 minutos, pero sufrió la igualdad con Nicolás Martínez al minuto 59. Cuando ya se jugaba el minuto 69, apareció Kevin Macareño para el triunfo final de 2-1 por parte del equipo del argentino Mauricio Tapia.
Pese a la derrota, Martínez hizo un gol, el tercero del campeonato, y le dio alcance a los tres goleadores que tenía la Liga.
Pese a que ya no será más parte de la Liga Guate Banrural, el brasileño John Kleber Oliveira mantiene el primer lugar, ya que sus goles fueron en menos tiempo de juego que sus contrincantes.
El segundo puesto es para el nacional Darwin Lom, luego viene el argentino Nicolás Martínez en el tercer plano, para dejar en la casilla 4 al también nacional Erick Lemus.
Detrás de estos cuatro jugadores, hay otros 16 con dos tantos, por lo que la lucha por el título individual de goleador del Torneo Apertura 2025 está al rojo vivo.
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|John Oliveira (BRA)
|Achuapa
|3
|2
|Darwin Lom (GUA)
|Comunicaciones
|3
|3
|Nicolás Martínez (ARG)
|Deportivo Mixco
|3
|4
|Erick Lemus (GUA)
|Comunicaciones
|3
|5
|Eddie Hernández (HON)
|Municipal
|2