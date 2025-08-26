'Checo' Pérez volverá a competir en la Formula 1 en 2026

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez ha confirmado su regreso a la Fórmula 1 de la mano del nuevo equipo Cadillac, que debutará en la parrilla la próxima temporada. La escudería estadounidense, respaldada por General Motors y dirigida por el experimentado Graeme Lowdon, anunció que contará con una alineación de lujo integrada por Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. De esta forma, Cadillac se convertirá en la undécima escudería del campeonato, con una apuesta ambiciosa que busca consolidarse a largo plazo en la máxima categoría del automovilismo.
Para "Checo", este fichaje representa la oportunidad de iniciar un capítulo renovado en su carrera tras perder su asiento en la temporada pasada. El mexicano aportará su extensa trayectoria, marcada por sus pasos en equipos como Sauber, McLaren y Force India/Racing Point, antes de su exitoso ciclo en Red Bull, donde fue pieza clave para lograr los títulos de Constructores en 2022 y 2023. Su experiencia y capacidad para adaptarse a diferentes proyectos lo convierten en un elemento fundamental para liderar esta nueva aventura.
'Checo' Pérez y Valtteri Botas serán la dupla de Cadillac
En palabras del propio Pérez, unirse a Cadillac es motivo de orgullo y responsabilidad, ya que no solo se trata de competir, sino también de construir una base sólida para un equipo que represente al continente americano en la Fórmula 1. El tapatío destacó la determinación y la pasión del proyecto, además de subrayar que la marca Cadillac es un emblema del automovilismo en Estados Unidos, lo que incrementa el compromiso de dejar huella en la categoría reina.
Por su parte, Valtteri Bottas también afrontará esta etapa como un renacer dentro del deporte. Tras ser un pilar importante en Mercedes durante la era de dominio entre 2017 y 2021, el finlandés ve en Cadillac la posibilidad de participar en un proyecto con visión a largo plazo. Para Bottas, la oportunidad de construir un equipo desde sus cimientos es un desafío único y emocionante, capaz de motivar a cualquier piloto con hambre de éxito.
El regreso de "Checo" Pérez y Bottas no solo refuerza el atractivo de la parrilla de Fórmula 1, sino que también posiciona al equipo Cadillac como una de las apuestas más intrigantes de la próxima temporada. La mezcla de experiencia, ambición y respaldo de una marca histórica promete un inicio cargado de expectativas, en el que los aficionados latinoamericanos y del mundo estarán atentos al desempeño del "equipo de las Américas".