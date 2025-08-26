Diputado sortea entradas para juego Guatemala-El Salvador

En medio de la polémica que generó la venta de boletos para el partido eliminatorio de Concacaf entre las Selecciones de Guatemala y El Salvador, el diputado de la bancada Cabal, Jairo Orellana, ofrece regalar, mediante un sorteo, un total de 10 entradas a la afición jalapaneca para el primer partido eliminatorio de la fase final del camino eliminatoria mundialista, el cual se jugará el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.
"Vamos a ver a la Selección. Este domingo a las 19:00 horas es el sorteo para las 10 entradas del partido de la Selección de Guatemala vs. El Salvador?? del 4 de septiembre. Aún estás a tiempo de participar en el sorteo", es el mensaje publicado este martes 26 de agosto en las redes sociales del diputado guatemalteco.
Asimismo, mediante un video publicado el jueves 21 de agosto, el diputado guatemalteco Jairo Orellana se hizo acompañar de los seleccionados José Carlos Pinto y Carlos Aguilar "dos orgullos jalapanecos" para hacer promoción al sorteo que se realizará este domingo 31 de agosto a las19:00 horas y donde el premio será estrictamente para la población de Jalapa.
José Carlos Pinto: "Un gusto y honor estar aquí con ustedes compartiendo y esperemos que la gente de Jalapa se beneficie de este acto, y que nos puedan acompañar y alentar en el estadio".
Carlos Aguilar: "Orgulloso de ser jalapaneco y esperamos ese apoyo en el estadio que es muy importante para nosotros y esperamos verlos por ahí".
De acuerdo a las políticas de venta, una persona con su Documento de Identificación Personal (DPI) solo podían adquirir cinco boletos.
Fiscalización
A raíz de la molestia generalizada dentro de la afición guatemalteca que acusó a la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) de un mal manejo en la venta digital de las entradas, el diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, citó a personeros de la Federación para que explicase todo lo relacionado al proceso de venta de entradas para el Guatemala-El Salvador.
En dicha citación, el parlamentario José Chic solicitó a los federativos el listado de las personas que adquirieron los boletos vendidos por la empresa contratada por la Federación. En esa línea, Chic dijo: "Yo no espero ver a todo el Congreso ahí metido, o a medio Ejecutivo, cuando hay aficionados que merecen ir. Ya que es una de las pocas fechas donde el pueblo de Guatemala se une".
En el tema de la boletería de cortesía, el congresista José Chic cuestionó si los funcionarios tenían acceso a esas entradas, los Federativos ejemplificaron que cuando se hacían los partidos en el estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) tiene asignado un cierto número de espacios, pero que en esta oportunidad no había asignación a funcionarios, entre ellos, diputados.
- Peticiones a Federación tras polémica de venta de boletos
- Listado de quienes compraron sus boletos en Fanaticks
- Listado de patrocinadores y cuántas entradas se le proporcionó a cada uno
- Que se habiliten los comentarios en las redes sociales de la FFG
- Mecanismos a utilizar para la venta de boletos para los partidos de noviembre