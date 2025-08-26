Hernán Gómez se refiere al proceso de Luis Fernando Tena

Hernán Darío Gómez, director técnico de la Selección de El Salvador, dio conferencia de prensa el lunes y se refirió al primer duelo de la "Selecta" en el camino final al Mundial 2026, el cual será ante el representativo de Guatemala, duelo que será el jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
Consultado sobre la desventaja del trabajo de preparación de este partido, donde Guatemala comenzó hace una semana y El Salvador en esta, el estratega colombiano aseguró que la "Bicolor" tiene ventaja, pero no solo por esa semana de diferencia, sino por el proceso que lleva Luis Fernando Tena.
"Yo te voy a ser claro, Guatemala no comenzó hace una semana, Guatemala empezó hace tres años, nosotros llevamos seis meses, hay diferencia", reconoció Hernán Darío Gómez, quien añadió: "El técnico de Guatemala ha dirigido por ahí 30 partidos (son más de 50 partidos de Tena con Guatemala) y yo ocho partidos, entonces hay diferencia, pero nosotros no lo vemos así".
"Nosotros estamos contentos, estamos bien, tenemos un buen grupo. Contentos con la escogencia, contento con la llegada de los muchachos", expresó el estratega sudamericano.
El llamado "Bolillo" también habló de los procesos de Panamá y Surinam: "Panamá hace siete años está trabajando y Surinam también tiene una buena cantidad de partidos, en ese sentido, los más cortos somos nosotros".
Sobre los 15 días de trabajo
A Hernán Darío Gómez se le cuestionó ese tema de no trabajar durante tres semanas (21 días), así como lo hace Guatemala, y en ese sentido, el sudamericano emitió opinión donde sostuvo que estas dos semanas son importantes y donde se busca la equivocación menos posible.
"A nivel de Selección, para los técnicos es escogencia, y para nosotros es muy importante ir a los estadios y tenerlos en Copa Oro. Nosotros estamos muy contentos con el nivel de ellos. Nosotros vinimos acá y el trabajo acá es distinto.
Nosotros no tenemos que trabajar ni físicamente ni prepararlos, ellos ya vienen preparados y trabajados", aseguró Gómez sobre la función de ellos como técnico ante los jugadores.
Añadió: "Nosotros solo damos una información de orden, y tratamos de equivocarnos lo menos posible en escoger una alineación. Pero los muchachos llevan trabajando todo este año para esta eliminatoria, no es que llevemos tres meses sin trabajar, ellos están en sus equipos y han jugado torneos internacionales, eso para nosotros es muy bueno, que jueguen internacionalmente, ya lo otro es aquí donde se pulen y se unen".
Por último, Hernán Darío Gómez reiteró: "Lo más importante es equivocarnos lo menos posible en la escogencia de la nómina".