Juan Leonel García aclara la polémica con la Selección

El fútbol guatemalteco atraviesa días de tensión tras el incumplimiento de varios jugadores convocados a la Selección Nacional. El pasado domingo, algunos futbolistas de Antigua GFC y Municipal no se presentaron a la concentración, ya que sus clubes los requirieron para disputar partidos decisivos en la Copa Centroamericana. Este hecho abrió un conflicto entre la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) y los equipos involucrados, generando molestia en el cuerpo técnico dirigido por Luis Fernando Tena, quien contaba con el grupo completo para preparar los próximos compromisos clasificatorios.
El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, confirmó que la situación se trasladará al Comité de Ética para analizar posibles sanciones. Aunque no precisó si estas recaerán sobre los jugadores, los clubes o ambos, recalcó que Tena no estuvo de acuerdo con la decisión y que la ausencia de los seleccionados afectó la planificación del combinado nacional. Sin embargo, desde las instituciones señaladas surgieron aclaraciones para explicar los motivos que los llevaron a mantener a sus futbolistas en la Copa Centroamericana.
Juan Leonel García, director general de Antigua GFC se pronuncia
Uno de los pronunciamientos más esperados fue el de Juan Leonel García, director general de Antigua GFC, quien habló en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas. El dirigente aseguró que el club colonial ha cumplido con los acuerdos alcanzados con la Selección y negó que se haya incumplido algún compromiso. "Siempre hemos querido apoyar al equipo nacional. Aceptamos dar a nuestros jugadores 15 días antes de cada fecha FIFA, lo que significa prácticamente la mitad del torneo sin seleccionados. Fue un acuerdo de caballeros, y lo hemos respetado en su totalidad", expresó.
García explicó que, desde junio, se había pactado una reunión con la Fedefut para revisar el tema de la Copa Centroamericana, instancia donde Antigua y Municipal disputaban su clasificación. Según indicó, el encuentro nunca se realizó y, cuando insistieron, la respuesta fue que únicamente podrían disponer de un jugador por club, lo que resultaba inviable en el marco de partidos clave. "No se trata de restarle prioridad a la Selección. Si hubiéramos estado eliminados o clasificados, no habríamos solicitado ningún refuerzo. Pero en este momento nos jugamos la continuidad internacional", aclaró.
El dirigente también destacó que en ningún momento se puso en riesgo la preparación del combinado nacional, ya que los futbolistas legionarios permanecieron con el grupo y los jugadores que regresaron a sus clubes se reincorporarán el próximo viernes. "No hemos roto ningún proceso. Los seleccionados llegarán con ritmo de competencia y estarán listos para ponerse a disposición del profe Tena", insistió.
Respecto a las posibles sanciones, García se mostró confiado en que la reglamentación internacional respalda a los clubes: "Estamos convencidos de que hemos actuado conforme a la normativa. Es cierto que el acuerdo fue verbal y no quedó por escrito, pero hemos cumplido. En dado caso, los más perjudicados siempre somos los equipos, porque seguimos pagando a los jugadores aunque no los tengamos disponibles", señaló.
El directivo colonial también reconoció que el error principal fue basarse en un pacto de caballeros y no formalizar el acuerdo en un documento oficial. Aun así, insistió en que no existe violación alguna al reglamento: "Hay quienes han querido vender la idea de que violentamos un acuerdo, pero es mentira. Hemos respetado lo pactado y siempre hemos priorizado a la Selección, incluso cuando eso nos ha significado modificar calendarios y formatos de competencia", puntualizó.
Para finalizar, García envió un mensaje de unidad y respaldo al proyecto que encabeza Luis Fernando Tena: "Tenemos un presidente y un cuerpo técnico que nos han llevado a estas instancias eliminatorias. La Selección tendrá a todos sus jugadores y debemos estar más unidos que nunca. Esta polémica no debe distraernos del verdadero objetivo: clasificar a un Mundial. Los jugadores que estuvieron con sus equipos llegarán en buen estado y listos para defender a Guatemala".