Plaza Amador le ganó a Xelajú el liderato general

Plaza Amador mantuvo el miércoles su paso perfecto en la Copa Centroamericana al derrotar por 1-0 al Alianza salvadoreño, un resultado que mantiene su paso perfecto en el grupo A.
Con la victoria, los "Leones", que llegaban a este partido con la clasificación a los cuartos de final, cerraron la fase de grupos con 12 puntos de 12 posibles, mientras que los "Paquidermos" solo sumaron 4 puntos y tras la derrota quedaron eliminados de la competencia.
El partido se decantó en el minuto 40. Sánchez recibió una pelota en el área, se sacó a su marcador y cedió a Everardo Rose, que con un toque sutil la mandó al fondo de la red, para el 1-0 para Plaza Amador.
En la segunda parte, Plaza Amador se dedicó a defender el gol y a inquietar a la contra.
En el minuto 62, Ángelo Rodríguez tuvo una clara para empatar las tablas, pero su remate de larga distancia se fue por arriba del arco rival.
Al minuto 72, Alianza pudo empatar, a través de Luis Tobar a través de un tiro libre, pero su remate se estrelló en la barrera del Plaza Amador.
Xelajú cae en Honduras
El Olimpia hondureño ratificó el miércoles su dominio en el grupo D de la Copa Centroamericana, desde el que se ha clasificado como líder a los cuartos de final, al vapulear al Xelajú guatemalteco por 3-0 en su cuarta salida y finalizar invicto con 10 puntos de 12 posibles.
Cinco minutos le bastaron a Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, para sacudirse del Xelajú, que comenzó a sufrir la derrota cuando mejor estaba jugando.
El conjunto guatemalteco, que llegó al partido con Olimpia con su pase asegurado a la segunda fase, salió a proponer el juego con llegadas de Antonio López, Jorge Aparicio y el paraguayo Pedro Báez.
El Olimpia se fue asentando gradualmente y estuvo a punto de convertir con remates de Edwin Rodríguez, una de sus principales figuras en el medio campo, y el defensa Elison Rivas, que estuvo a punto de hacer un gol olímpico.
Con esta derrota, el Xelajú perdió la oportunidad de ser el líder de su grupo y de la tabla de los cuartofinalistas, y ahora se ubicó en la parte baja, lo que representa que los cuartos de final los cerrará en condición de visitante.