Resultado Olimpia vs. Xelajú MC - Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC cerró la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 con una amarga derrota en su visita al Estadio Chelato Uclés. Aunque los quetzaltecos ya habían asegurado su boleto a los cuartos de final, llegaban con la motivación de buscar el liderato del Grupo D frente al Olimpia de Honduras. Sin embargo, el cuadro chapín se topó con una verdadera muralla hondureña que no solo les negó ese objetivo, sino que los expuso en su punto más débil.
Olimpia fue una aplanadora desde el pitazo inicial, mostrando jerarquía y contundencia en cada línea. El equipo local no tardó en inclinar la balanza y, con un lapso de apenas seis minutos, liquidó a Xela. Al minuto 33, Elison Rivas abrió el marcador con un potente disparo; dos minutos después, Jerry Bengston amplió la ventaja y, al 37’, Jorge Benguché sentenció prácticamente el partido con el tercer gol. En menos de diez minutos, el cuadro hondureño había desnudado todas las falencias de la zaga visitante
Xelajú no fue rival para Olimpia
En la segunda mitad, Olimpia bajó la intensidad y optó por administrar la ventaja. El técnico realizó variantes para dar descanso a sus figuras y evitar cualquier riesgo innecesario, lo que le permitió a Xelajú tener más posesión, aunque sin generar verdadero peligro. El ritmo disminuyó, pero el daño ya estaba hecho en los primeros 45 minutos, un golpe de autoridad que dejó claro quién es el líder del sector.
Con este resultado, Olimpia se quedó con la cima del Grupo D al sumar 10 puntos, mientras que Xelajú se conformó con el segundo lugar con 9 unidades. Pese al tropiezo, los chivos lograron su pase a cuartos de final y esperan conocer a su rival en la próxima ronda del certamen. Por su parte, Real Estelí, Águila y Hércules quedaron eliminados en esta fase, confirmando que la pelea por la gloria regional será entre los clubes que mostraron mayor solidez en el camino.