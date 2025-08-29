Municipal sufre una tercera eliminación en Costa Rica

En el año de la pandemia del coronavirus Covid-19, el 2020, Municipal fue parte de la entonces llamada Liga Concacaf 2020, que más adelante sería sustituida por la Copa Centroamericana Concacaf. En aquella oportunidad, el Deportivo Saprissa eliminó al cuadro "Rojo" de gorma humillante con un 4-1, y han pasado cinco años donde las eliminaciones en Costa Rica han sido constantes para el equipo que hoy dirige el nicaragüense Mario Acevedo.
Municipal igualó anoche en el estadio Nacional de Costa Rica 4-4 ante el Club Sport Herediano, un resultado que mayó a ambos clubes al quedar sin opciones de superar la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025. Y así cerró Municipal una tercera y dura eliminación en tierra costarricense en un periodo de cinco años.
Eliminaciones de Municipal en Costa Rica
Liga Concacaf 2020: En aquel segundo torneo en importancia para la Concacaf, Municipal comenzaría su travesía en octavos de final, su primer rival era Deportivo Saprissa y el juego sería en Costa Rica, en el estadio Ricardo Saprissa un 5 de noviembre. Municipal salió vapuleado 4-1 con cuatro goles marcados por Johan Venegas. Ramiro Rocca hizo el gol para el representativo guatemalteco. Los "Rojos" eran eliminados en un solo partido.
Para la Liga Concacaf 22021, Municipal no clasificó; y para la 202 lo eliminó Olimpia en octavos de final.
Para el año 2023, la Concacaf hizo modificaciones en sus campeonatos y la llamada Liga Concacaf quedó relegada por el nuevo formato denominado Copa Centroamericana Concacaf, un torneo secundario para el área, ya que el evento principal era la Copa de Campeones Concacaf, que corona al monarca del área y lo envía al Mundial de Clubes. Para esa edición, Municipal no clasificó.
Copa Centroamericana 2024: Municipal debutó en el torneo centroamericana en la segunda edición del evento, y en la fase de grupos llegó a la última fecha con la necesidad de golear al Deportivo Saprissa de Costa Rica en territorio tico. Pero la historia indicó una derrota para el "Mimado de la Adición" por 1-0 con gol de Ariel Francisco Rodríguez. Los "Ediles" sufrían una dolorosa eliminación y nuevamente a manos de Saprissa.
Copa Centroamericana 2025: Municipal se instaló por segundo año consecutivo en una Copa Centroamericana y en la última fecha de la fase de grupos visitaba al Herediano en el estadio Nacional de Costa Rica. Los "Rojos" requerían ganar el partido o empatarlo, siempre y cuando, Real España no derrotase por más de tres goles al Sporting San Miguelito. El equipo de Acevedo no ganó, y solamente le alcanzó para igualar el duelo 4-4, pero en Honduras, Real España sí hizo la tarea y goleó 4-0 a su rival, resultado que eliminó automáticamente a Municipal y Herediano.
Y es así como se escribió el tercer fracaso en cinco años de Municipal en tierras costarricenses.
A buscar la revancha
Municipal con la eliminación se queda sin opciones de clasificar a la Copa de Campeones Concacaf 2026, que se juega en el primer semestre de año. Ahora, deberá ser campeón ya sea del Apertura 2025 guatemalteco, Clausura 2026 o ser líder general de la temporada 2025-2026, para forma parte de la Copa Centroamericana 2026 que se jugará en el segundo semestre del próximo año.