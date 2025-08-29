 Rudy Barrientos, Jugador del Partido Herediano 4-4 Municipal
Deportes

Rudy Barrientos, el MVP del Herediano 4-4 Municipal

"Ahora a pensar en el torneo local, solo nos funciona a nosotros ser campeones", reconoció el jugador de Municipal tras la eliminación a nivel internacional.

Rudy Barrientos destacó con Municipal en el empate ante Herediano de Costa Rica
Rudy Barrientos destacó con Municipal en el empate ante Herediano de Costa Rica / FOTO: Municipal

En una noche trágica futbolera, donde el Club Sport Herediano de Costa Rica y el Municipal de Guatemala sentenciaron su eliminación de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 con un emotivo empate 4-4, el guatemalteco Rudy Barrientos, autor del empate 1-1 durante el primer tiempo, fue elegido el Jugador del Partido por la Concacaf.

Cuando el partido lo ganaba Herediano 1-0, con gol de Elías Aguilar (22), apareció el nacional Rudy Barrientos para darle a Municipal el empate 1-1 a los 32 minutos de juego, en un partido que terminó siendo una locura al hablar de las anotaciones, las cuales se marcaron en el segundo tiempo.

A pesar de ese gol, Rudy Barrientos tuvo graves fallos en el partido que impidieron que el "Rojo" obtuviese un mejor resultado.

Al finalizar el partido, Rudy Barrientos fue elegido el Jugador del Partido, y brindó declaraciones para la Concacaf donde dejó el siguiente concepto.

Barrientos: "Nos vamos tristes" 

"Gracias a Dios por un partido más que me permite jugar. Lastimosamente no es el resultado que estábamos buscando acá. Se luchó, se peleó hasta el final y se dio todo en la cancha, nos vamos tristes por el resultado que se nos da, obviamente veníamos a buscar la clasificación", aseguró Rudy Barrientos.

El jugador nacional también se refirió al esfuerzo que hicieron sus compañeros dentro del terreno de juego. "Orgulloso de mis compañeros. La verdad que la peleamos y la guerreamos hasta el último segundo, no dejamos de internarlo, esto es futbol y toca seguir adelante y seguir mejorando muchas cosas", dijo Barrientos.

Municipal eliminado nuevamente de una Copa Centroamericana

Costa Rica ha sido testigo de los fracasos del “Mimado de la Afición” en las ediciones 2024 y 2025. Sumado al capítulo vivido en el 2020 (Liga de Concacaf).

Por último, Rudy Barrientos aseguró que ahora para Municipal solo le sirve el ser campeón a nivel nacional. "Bueno, ahora a pensar en el torneo local, solo nos funciona a nosotros ser campeones. Vamos a trabajar y a luchar para ello", sentenció.

Municipal terminó empatado en puntos con el cuadro hondureño del Real España. Ambos con 6 unidades. Pero la diferencia de gol terminó eliminando al cuadro guatemalteco ya que tenía +1 y el Real España +2.

De los tres guatemaltecos participantes en la Copa Centroamericana Concacaf 2025, solo Xelajú M. C. logró el boleto a fase de cuartos de final, y ahora tiene la posibilidad de clasificar a la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.Copa CentroamericanaFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes sociales
