Deportes

Brasil se prepara para enfrentarse a Chile y Bolivia en el cierre de la eliminatoria sudamericana.

Vanderson se lesiona y es la tercera baja de Brasil

La selección brasileña anunció este viernes la baja por lesión del lateral derecho Vanderson, del Mónaco, para los partidos de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026 contra Chile y Bolivia, que se suma a las ya conocidas de Joelinton (Newcastle) y Alex Sandro (Flamengo).

El técnico de la "Canarinha", Carlo Ancelotti, llamó a Vitinho, futbolista del Botafogo, para sustituir al defensor del conjunto monegasco, según informó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) en una nota.

La desconvocatoria del lateral se produjo después de una conversación entre el departamento médico del Mónaco y la comisión técnica del combinado brasileño.

Con el de Vanderson ya son tres los cambios que ha tenido que realizar el exentrenador del Real Madrid desde que el pasado lunes divulgó la convocatoria para los dos últimos partidos de eliminatorias mundialistas.

El miércoles, dos días después de hacer pública la lista, se cayeron el centrocampista Joelinton, quien será sustituido por Jean Lucas, del Bahía, y el lateral izquierdo Alex Sandro, ambos por problemas físicos.

Más sobre Vanderson

Vanderson de Oliveira Campos, conocido simplemente como Vanderson, es un futbolista profesional brasileño que juega como lateral derecho o carrilero derecho para el AS Mónaco y la selección nacional de Brasil.

Su participación en la selección brasileña ha sido notable, especialmente en los últimos años, consolidándose como una opción sólida para el equipo.

Ausencias de Neymar y Rodrygo 

Además de estas tres bajas inesperadas, Ancelotti tuvo que dejar fuera de la convocatoria a Neymar, quien sufrió un nuevo percance muscular con el Santos, así como a los madridistas Vinícius Júnior, sancionado, y Rodrygo, falto de ritmo de juego.

Brasil, ya clasificada para el Mundial de 2026, recibirá a Chile el 4 de septiembre próximo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y visitará a Bolivia cinco días después en El Alto.

La "Canarinha" es tercera en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, y está diez por debajo de Argentina, líder de la competición.

Brasil revela su convocatoria para la fecha FIFA de septiembre

Las bajas de Neymar por lesión y de Vinícius y Rodrygo por descanso, marcan la convocatoria de Brasil, que apostará por nuevos nombres en los choques ante Chile y Bolivia.

*Información EFE

