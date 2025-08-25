Brasil revela su convocatoria para fecha FIFA de septiembre

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, presentó la convocatoria para los próximos partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial, donde la "Canarinha" se enfrentará a Chile y Bolivia en septiembre. La lista ha generado gran expectativa, no solo por los nombres ausentes, sino también por las nuevas incorporaciones que buscan abrirse un espacio en el equipo nacional.
Tal y como se había adelantado, Vinícius Júnior y Rodrygo, estrellas del Real Madrid, no fueron tomados en cuenta con el objetivo de darles descanso tras un calendario exigente. A esta baja se suma la de Neymar Jr., quien atraviesa una lesión muscular que le ha generado molestias en los últimos días y lo dejará fuera de la doble fecha FIFA.
Brasil se prepara para una nueva fecha FIFA
En contraste, la gran novedad es el regreso de Lucas Paquetá. El mediocampista, que estuvo bajo investigación por un presunto caso de apuestas deportivas, fue declarado inocente y vuelve a vestir la camiseta de su selección. Su presencia aporta equilibrio y experiencia en el mediocampo, lo que será fundamental para los encuentros de clasificación.
Asimismo, la convocatoria incluye nombres frescos en la delantera como Kaio Jorge, Estevao, Joao Pedro y Richarlison. Estos atacantes serán los encargados de llevar el peso ofensivo del equipo, aportando juventud, dinámica y hambre de gol. Con esta mezcla de experiencia y nuevos talentos, Brasil se prepara para afrontar una doble jornada clave en su camino hacia la Copa del Mundo.