 Neymar pone en duda su regreso a la Selección de Brasil
Neymar pone en duda su regreso a la Selección de Brasil

Neymar presenta un edema en el muslo y su participación con Brasil está en duda; la decisión final sobre su convocatoria dependerá del técnico Carlo Ancelotti.

Neymar Jr., no juega un partido con Brasil desde octubre del 2023 - Archivo
Neymar Jr., no juega un partido con Brasil desde octubre del 2023 / FOTO: Archivo

El calvario de Neymar con las lesiones parece no tener fin. El delantero brasileño volvió a encender las alarmas luego de que se confirmara un nuevo problema físico que podría dejarlo nuevamente fuera de la Selección de Brasil. Según informó Globo Esporte, el atacante sufrió dolores durante el entrenamiento del pasado jueves y quedó al margen de las actividades del viernes y sábado, lo que encendió la preocupación en Santos y en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El club paulista notificó a la CBF que Neymar presenta un edema en el muslo, situación que obligó a seguir los protocolos médicos correspondientes. Aunque no se publicó un parte oficial en redes sociales, el departamento médico de Santos informó de manera privada al organismo brasileño, dejando en manos del seleccionador Carlo Ancelotti y su cuerpo médico la decisión final de incluir o no al jugador en la convocatoria. Sin embargo, todo apunta a que su participación en los próximos compromisos de Eliminatorias sudamericanas está en serio riesgo.

Dos años del último partido de Neymar con Brasil

Neymar no juega con la selección desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión del ligamento cruzado anterior en el duelo ante Uruguay. De confirmarse su ausencia en la lista que será anunciada este lunes, el delantero completaría prácticamente dos años alejado de la "Canarinha", un periodo demasiado extenso para una de las máximas figuras del fútbol brasileño en la última década.

El panorama no es alentador, aunque existe un rayo de esperanza para Santos. El pronóstico médico indica que Neymar podría reintegrarse a los entrenamientos a inicios de la próxima semana y hasta tendría opciones de disputar el partido frente al Fluminense el 31 de agosto. No obstante, la prioridad para el cuerpo técnico de Brasil será contar con jugadores en plena condición física para los duelos decisivos frente a Chile y Bolivia, por lo que la presencia del astro en esta doble fecha luce poco probable.

Foto embed
Neymar, jugador del Santos FC - instagram @neymarjr

