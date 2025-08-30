 Barcelona informa que Gavi sufre una nueva lesión
Barcelona informa que Gavi sufre una nueva lesión en su rodilla

Gavi presenta molestias en la rodilla que se ya se había lesionado de gravedad, y no podrá jugar con el Barça ni en los primeros partidos de España en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Gavi lesionado / FOTO: Agencia EFE

Pablo Páez Gaviria, conocido futbolísticamente como Gavi, atraviesa un nuevo contratiempo en su carrera debido a problemas físicos en la rodilla derecha. El centrocampista internacional del FC Barcelona no podrá participar en el encuentro que su equipo disputará en Vallecas este domingo, ni concentrarse con la selección española el próximo lunes. Esta situación implica que Gavi se perderá los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026, frente a Bulgaria y Turquía, un golpe sensible tanto para su club como para la selección nacional.

El FC Barcelona comunicó oficialmente la situación de Gavi, confirmando que las molestias se producen en la misma rodilla en la que el jugador sufrió anteriormente una rotura completa del ligamento cruzado y un daño en el menisco externo durante un compromiso con la selección española. Este historial aumenta la preocupación sobre la evolución del joven centrocampista y su capacidad para regresar a la competición de manera óptima en las próximas semanas.

Barcelona no confirmó el tiempo de baja de Gavi

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado en el que confirma la baja de Gavi: "El jugador del FC Barcelona, Pablo Páez Gaviria, 'Gavi', causa baja de la convocatoria de la Selección Española por molestias en su rodilla derecha"

Ante esta situación, el seleccionador Luis de la Fuente ha decidido no convocar a ningún jugador en sustitución de Gavi, reduciendo la lista a 25 futbolistas. La baja del joven centrocampista representa un desafío estratégico importante, ya que su capacidad de creación y dinámica en el medio campo será extrañada tanto en los partidos de la selección como en el esquema táctico del Barcelona mientras se recupera de estas molestias.

Emisoras  Escúchanos