 Los convocados de Guatemala para las Eliminatorias
Deportes

Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatorias

Sin novedades, Luis Fernando Tena presentó la lista de 24 convocados para los partidos ante El Salvador y Panamá por las Eliminatorias Mundialistas.

Celebración de Guatemala tras avanzar a semifinales de la Copa Oro 2025 - Concacaf
Celebración de Guatemala tras avanzar a semifinales de la Copa Oro 2025 / FOTO: Concacaf

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG) ha dado a conocer la lista oficial de 24 jugadores convocados para enfrentar los cruciales partidos de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026, la Azul y Blanco enfrentará a las selecciones de El Salvador y Panamá en el inicio de estas Eliminatorias.

El cuerpo técnico, liderado por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, ha optado por una convocatoria equilibrada que incluye a jugadores consolidados junto a promesas emergentes como Olger Escobar, que está despuntando en la Major League Soccer. Básicamente, la base de la convocatoria es la misma de la Copa Oro 2025, salvo la ausencia de Damián Rivera, Matt Evans, y la inclusión de Nathaniel Méndez-Laing.

Lo que viene para Guatemala

En este mes de septiembre, la Selección de Guatemala enfrentará dos partidos decisivos en el marco de la tercera ronda del Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF. El primero será el 5 de septiembre de 2025, cuando reciban a El Salvador en el Estadio Cementos Progreso a las 20:00 horas, un encuentro que promete ser intenso debido a la histórica rivalidad entre ambas naciones. Posteriormente, el 9 de septiembre, el equipo viajará para medirse ante Panamá, un rival que ha mostrado solidez en competiciones recientes. 

Cabe resaltar que esta convocatoria se da en el marco de la polémica venta de entradas, donde el pueblo guatemalteco se vio privado de adquirir los boletos. Entre reventa y acaparamiento de boletos, el clima en el futbol guatemalteco es de tensión a menos de una semana de uno de los primeros partidos en busca de un boleto mundialista.

Foto embed
La Selección de Guatemala busca clasificar por vez primera a un Mundial absoluto de la FIFA - FFG

