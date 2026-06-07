Arévalo destaca la Ley Antilavado en un mensaje conciso

El presidente, Bernardo Arévalo, publico un mensaje en sus canales oficiales este domingo, 7 de junio de 2026, para enviar un mensaje breve, pero conciso, en el tema de la reciente aprobación de la Ley Antilavado. Durante su discurso, el jefe del Organismo Ejecutivo resaltó que "no hay crimen organizado sin dinero que le de financiamiento".
Guatemala le da un duro golpe al narcotráfico y al crimen organizado; El Congreso de la República aprobó la Ley Antilavado, que como Gobierno presentamos, porque entendimos algo fundamental: No hay crimen organizado sin dinero que le de financiamiento", expresó Arévalo.
El jefe del Ejecutivo añadió que "proteger al pueblo también significa golpear al crimen organizado donde más le duele: sus finanzas".
Arévalo destacó que, con esta ley, Guatemala contará con herramientas más modernas y más fuertes para perseguir las finanzas del narcotráfico, combatir las economías criminales y proteger nuestras instituciones.
El mandatario agregó que esta aprobación también fortalece la confianza en nuestro país, protege nuestra economía y nos permite cumplir con los estándares internacionales que garantizan transparencia y seguridad financiera.
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Arévalo destaca bondades de su gobierno
El jefe del Organismo Ejecutivo aseguró que su gobierno es honesto y que esa honestidad ya está dando resultados reales con el golpe a las mafias. Aseguro que se "está asfixiando económicamente a los corruptos y al narcotráfico, mediante la nueva Ley Antilavado".
En cuanto al apoyo de Estados Unidos (EE. UU) el jefe del Ejecutivo aseguró que el país cuenta con el respaldo de ese país para blindar las fronteras y combatir el crimen organizado. En el rubro de beneficios sociales, aseguró que se está premiando a los maestros públicos con un aumento salarial del 3%.
En cuanto a obras viales, Arévalo destacó que su gobierno sí está trabajando y lo está demostrándolo con la reparación de carreteras clave, como la de Huehuetenango.
Finalmente, el presidente indicó que le está demostrando al pueblo que, al no haber corrupción, el dinero público ahora sí alcanza para mejorar la seguridad, la educación y la infraestructura del país.