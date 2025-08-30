 Sergio Chumil completa la octava etapa de la Vuelta a España
Deportes

Sergio Chumil completa la octava etapa de la Vuelta a España 2025

Tras la octava etapa, Sergio Chumil finalizó 62° y sigue siendo la referencia del Burgos Burpellet-BH en la general, ocupando el puesto 23 a 6:24 del líder.

Sergio Chumil completa una nueva etapa de la Vuelta a España 2025 / FOTO: Burgos BH

Sergio Chumil tuvo una actuación sólida en la octava etapa de la Vuelta a España 2025, disputada este sábado. El ciclista guatemalteco cruzó la meta en el puesto 62, registrando un tiempo de 3:43.48, igual al del ganador de la jornada, el belga Jasper Philipsen. Con este resultado, Chumil se mantiene como la principal carta de su equipo, el Team Burgos Burpellet-BH, en la clasificación general, donde ocupa la posición 23 a 6:24 del líder, el noruego Torstein Træen.

La jornada no estuvo exenta de complicaciones para el Burgos Burpellet-BH, que sufrió un duro revés con el abandono de Eric Fagúndez, convirtiéndose en el tercer integrante del equipo en dejar la Vuelta. Este contratiempo se suma a los problemas de salud que afectaron al equipo tras la primera semana de competición. Afortunadamente, Chumil no ha presentado molestias y continúa en carrera, siendo uno de los cinco ciclistas que aún representan al Burgos en la competencia.

Lo que se viene para Chumil

La octava etapa se caracterizó por ser una jornada de transición, en la que los sprinters tuvieron la oportunidad de brillar y los favoritos al maillot rojo conservaron fuerzas para las jornadas montañosas que se avecinan. Chumil, aunque lejos de los primeros puestos de la etapa, logró mantener una posición segura en la general y sigue acumulando experiencia en su segunda participación en una de las grandes vueltas del ciclismo mundial.

Con la Vuelta llegando al final de su primera semana, este domingo 31 de agosto se disputará la novena etapa, que partirá desde Alfaro y culminará en la estación de esquí de Valdezcaray, con un recorrido de 195,5 kilómetros y un desnivel positivo de 3.311 metros. La etapa promete emoción, especialmente en la ascensión final de primera categoría, donde los favoritos al maillot rojo buscarán marcar diferencias. Para Chumil, la jornada representa un nuevo desafío, en el que la estrategia y la resistencia serán clave para mantenerse competitivo en la general.

