Este 31 de agosto se corre la 21K de la Ciudad de Guatemala, con más de 20 mil participantes, con su tradicional recorrido y cierres viales programados desde tempranas horas.

Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemala

La Ciudad de Guatemala se prepara para vivir una de las competencias más esperadas del año: la 21K, que en 2025 celebra su 15.ª edición. Como antesala al evento, se llevó a cabo la Expo 21K, donde los corredores retiraron sus kits oficiales y recibieron las últimas indicaciones de los organizadores. La media maratón se realizará este domingo 31 de agosto a partir de las 7:00 a.m., teniendo como punto de salida la Municipalidad de la capital, ubicada en la 7.ª avenida, a un costado del Palacio Municipal.

La logística del evento contempla cierres vehiculares desde las 6:45 a.m. hasta el mediodía, afectando a varias zonas importantes de la ciudad, entre ellas la 1, 4, 9, 10, 13 y 14. El recorrido abarcará puntos emblemáticos como la Avenida Reforma, la Avenida de las Américas, la Torre del Reformador, el Obelisco y la Plaza España. Conforme los corredores vayan completando el trayecto, las calles se habilitarán progresivamente, reduciendo el impacto en el tránsito.

Datos que debes saber de la 21K de la Ciudad de Guatemala

Para los automovilistas, se han sugerido rutas alternas como el bulevar Los Próceres, la 15 avenida de la zona 13, la 7.ª avenida de la zona 9, la calzada La Paz hacia Vista Hermosa, así como la Avenida Elena, la calzada Roosevelt y el Periférico. Estas opciones buscan garantizar mayor fluidez vehicular durante el desarrollo de la competencia. Además, se estima que los sectores cercanos a la Calle Martí y a la 18 calle, zona 1, estarán liberados alrededor de las 8:15 y 8:45 de la mañana, respectivamente.

Finalmente, tanto corredores como vecinos de la capital deben tomar en cuenta las recomendaciones generales: planificar con tiempo sus traslados, mantenerse hidratados, consumir alimentos ligeros antes de la carrera y usar ropa y calzado adecuados. La 21K no solo representa un reto deportivo, sino también una verdadera fiesta de ciudad, que une a miles de personas en torno al deporte, la salud y la convivencia ciudadana.

Ricardo Quiñóñez, alcalde de la Municipalidad de Guatemala - Alex Meoño

