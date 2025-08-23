Retiran objetos colocados para apartar parqueos en capital

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala mantienen un seguimiento constante de la presencia de obstáculos en la vía, incluidos los rastreos de la colocación de obstáculos en áreas públicas de estacionamiento, donde personas se dedican a realizar cobros irregulares a los usuarios.
El director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, detalló que en lo que va del año, por medio de operativos han retirado más de 25 mil objetos que los "apartan parqueos" colocan en las calles.
Explicó que estas acciones se han llevado a cabo en las zonas 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 19 y, principalmente, en las cercanías de centros hospitalarios.