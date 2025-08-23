 Retiran objetos colocados para apartar parqueos en capital
Nacionales

Más de 25 mil objetos para "apartar" parqueos han sido retirados en la capital

Las autoridades de tránsito recordaron que cualquier cobro que realicen personas ajenas por utilizar estacionamientos en áreas públicas constituye una extorsión y debe ser denunciado ante las entidades respectivas.

Compartir:
Foto: PMT capitalina
retiran-obstaculos-parqueos-emisoras-unidas / FOTO:

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala mantienen un seguimiento constante de la presencia de obstáculos en la vía, incluidos los rastreos de la colocación de obstáculos en áreas públicas de estacionamiento, donde personas se dedican a realizar cobros irregulares a los usuarios.

El director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, detalló que en lo que va del año, por medio de operativos han retirado más de 25 mil objetos que los "apartan parqueos" colocan en las calles.

Explicó que estas acciones se han llevado a cabo en las zonas 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 19 y, principalmente, en las cercanías de centros hospitalarios.

En Portada

Concluye evaluación de daños del puente Mocá, en ruta CA-2 Occidentet
Nacionales

Concluye evaluación de daños del puente Mocá, en ruta CA-2 Occidente

06:53 PM, Ago 22
Donación de vehículos de Taiwán impulsa el programa Mano a Manot
Nacionales

Donación de vehículos de Taiwán impulsa el programa Mano a Mano

09:14 PM, Ago 22
Tena da a conocer convocatoria para partidos ante El Salvador y Panamát
Deportes

Tena da a conocer convocatoria para partidos ante El Salvador y Panamá

07:46 PM, Ago 22
El campeón Antigua derrota al líder Mixco y le quita el invicto t
Deportes

El campeón Antigua derrota al líder Mixco y le quita el invicto

09:03 PM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalSeguridadredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos