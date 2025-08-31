Alberto González y Viviana Aroche ganan la 21K de Guatemala

La 21K de la Municipalidad de Guatemala 2025 se llevó a cabo con gran entusiasmo este domingo 31 de agosto, congregando a miles de corredores nacionales e internacionales en una jornada marcada por el espíritu deportivo y la vibrante energía de la capital. La competencia, que se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más esperados del país, tuvo su tradicional recorrido por puntos emblemáticos como la Avenida Reforma, la Avenida de las Américas, la Torre del Reformador, el Obelisco y la Plaza España.
En la rama masculina, el ganador fue Alberto González, quien cruzó la meta con un tiempo de 1:04.40, demostrando un desempeño excepcional que lo colocó en la cima del podio. En la categoría femenina, Viviana Aroche se alzó con la victoria, completando el recorrido en 1:14.49, consolidándose como una figura destacada en el atletismo guatemalteco. Ambos corredores recibieron los aplausos de una multitud emocionada y fueron premiados por las autoridades municipales en una ceremonia que resaltó el talento y la dedicación de los atletas.
El evento de este año no solo destacó por su alta participación, sino también por el ambiente festivo que envolvió a la ciudad. Miles de espectadores se apostaron a lo largo del recorrido para alentar a los competidores, mientras que las actividades culturales y stands de patrocinadores. La Municipalidad de Guatemala implementó un operativo de seguridad y logística que garantizó el desarrollo fluido de la carrera, con puntos de hidratación bien distribuidos y asistencia médica oportuna.
Un momento destacado de la jornada fue el anuncio del alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, quien confirmó que a partir del próximo año la ciudad contará con su primera maratón oficial de 42 kilómetros. Esta noticia fue recibida con entusiasmo por los corredores y organizadores, quienes ven en esta iniciativa una oportunidad para posicionar a Guatemala como un destino clave para el atletismo en la región. Quiñónez destacó que la 42K buscará atraer a competidores internacionales y consolidar a la capital como un referente en eventos deportivos de gran envergadura, fortaleciendo el turismo y la economía local.