 Fiscalía mexicana impugna libertad condicional de Chávez Jr.
Deportes

La Fiscalía mexicana impugna libertad condicional de Chávez Jr.

La Fiscalía mexicana apeló la libertad condicional de Julio César Chávez Jr., acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas; un tribunal decidirá si regresa a prisión

Compartir:
Fiscalía mexicana revela el vínculo de Chávez Jr. con el Cartel de Sinaloa - instagram @jcchavezjr
Fiscalía mexicana revela el vínculo de Chávez Jr. con el Cartel de Sinaloa / FOTO: instagram @jcchavezjr

La Fiscalía General de la República de México presentó una impugnación en contra de la libertad condicional otorgada al excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr., quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas. El hijo del histórico Julio César Chávez había obtenido el beneficio de llevar su proceso en libertad tras la decisión de un juez en Hermosillo, Sonora, sin embargo, las autoridades federales buscan que regrese a prisión.

De acuerdo con la información difundida en medios locales, la apelación fue promovida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. Ahora será un Tribunal Colegiado el que deba resolver si se mantiene la medida de libertad bajo fianza o si Chávez Jr. deberá permanecer recluido mientras se desarrolla su juicio. La fiscalía argumenta que el acusado representa un riesgo por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué pasará con Chávez Jr.?

El caso tomó fuerza el pasado 23 de agosto, cuando el juez decidió vincular a proceso al boxeador por los delitos imputados, aunque al mismo tiempo permitió su salida de prisión bajo ciertas condiciones. Con esta determinación, el exmonarca del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo pudo abandonar el penal, pese a la gravedad de los cargos que enfrenta.

Julio César Chávez Jr. fue detenido el 2 de julio en Estados Unidos, poco después de su derrota en Anaheim frente al youtuber Jake Paul. Posteriormente, fue deportado a México el 18 de agosto, en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde 2023. Su situación legal sigue siendo incierta y está ahora en manos de los tribunales federales decidir si permanecerá en libertad o deberá volver tras las rejas.

Foto embed
El sábado pasado, Julio César Chávez Jr. tuvo su última pelea en suelo estadounidense - EFE

En Portada

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridost
Nacionales

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridos

07:06 PM, Ago 30
Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatoriast
Deportes

Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatorias

06:27 PM, Ago 30
Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucraniat
Internacionales

Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania

05:24 PM, Ago 30
Dibu Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester Unitedt
Deportes

"Dibu" Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester United

07:17 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos