Fiscalía mexicana impugna libertad condicional de Chávez Jr.

La Fiscalía General de la República de México presentó una impugnación en contra de la libertad condicional otorgada al excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr., quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas. El hijo del histórico Julio César Chávez había obtenido el beneficio de llevar su proceso en libertad tras la decisión de un juez en Hermosillo, Sonora, sin embargo, las autoridades federales buscan que regrese a prisión.
De acuerdo con la información difundida en medios locales, la apelación fue promovida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. Ahora será un Tribunal Colegiado el que deba resolver si se mantiene la medida de libertad bajo fianza o si Chávez Jr. deberá permanecer recluido mientras se desarrolla su juicio. La fiscalía argumenta que el acusado representa un riesgo por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
¿Qué pasará con Chávez Jr.?
El caso tomó fuerza el pasado 23 de agosto, cuando el juez decidió vincular a proceso al boxeador por los delitos imputados, aunque al mismo tiempo permitió su salida de prisión bajo ciertas condiciones. Con esta determinación, el exmonarca del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo pudo abandonar el penal, pese a la gravedad de los cargos que enfrenta.
Julio César Chávez Jr. fue detenido el 2 de julio en Estados Unidos, poco después de su derrota en Anaheim frente al youtuber Jake Paul. Posteriormente, fue deportado a México el 18 de agosto, en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde 2023. Su situación legal sigue siendo incierta y está ahora en manos de los tribunales federales decidir si permanecerá en libertad o deberá volver tras las rejas.