 La Liga: El Rayo Vallecano-Barcelona inició sin VAR
La Liga: El Rayo Vallecano-Barcelona inició sin VAR

Problemas técnicos con el VAR afectaron el inicio del partido, donde se marcó un polémico penalti para el "Barça", que terminó en gol de Yamal.

Fallas en el VAR durante Rayo Vallecano-Barcelona
Fallas en el VAR durante Rayo Vallecano-Barcelona / FOTO: Captrua de video LA Liga

Los primeros minutos en Vallecas se jugaron sin el Video Assistant Referee (VAR) debido a problemas técnicos. El inicio del partido entre Rayo Vallecano y Barcelona, válido por la fecha 3 de La Liga, tuvo cinco minutos de demora dado que existía problemas de comunicación entre el cuarto arbitral de campo y los del VAR.

Justo antes, el árbitro Mateo Busquets Ferrer comunicó la incidencia a los entrenadores de ambos equipos, Iñigo Pérez y Hansi Flick, antes de dar permiso para el comienzo del encuentro.

Más adelante se informó que el partido comenzó sin el funcionamiento del VAR, por lo que el duelo se realizó en los primeros minutos como suele decirse "a la vieja escuela".

El árbitro balear Mateo Busquets Ferrer no tuvo asegurada la visión de las imágenes del monitor del VAR, en cuya sala estaba al frente el gallego Javier Iglesias Villanueva, quien solo mantenía comunicación con el central, ya que la imagen era inestable.  

Pasados los 30 minutos de partido, no había existido alguna jugada que causara polémica o que fuese necesaria la intervención normal del VAR.

Cuerpo arbitral

  • Mateo Busquets Ferrer, arbitro del partido
  • Iglesias Villanueva, encargado del VAR

Polémico penalti 

Se llegó el minuto 37 de la primera parte, y el temor de muchos se volvió en una realidad. Falta sobre Lamine Yamal, que no fue tan clara según las imágenes de televisión y el árbitro, en ese momento la única autoridad en ese momento marcó penalti. 

Ante la fallas del VAR, no fue posible el llamado al árbitro Mateo Busquets al VAR y el marcaje quedó en firme, pese al malestar por parte de los jugadores y aficionados del Rayo Vallecano.  

Lamine Yamal ejecutó bien y marcó el 0-1 a los 39 minutos, en un marcaje polémico en Vallecas. 

Así juegas los equipos

Las suplencias de Pau Cubarsí y el uruguayo Ronald Araujo abren la puerta de la titularidad al danés Andreas Christensen y el francés Jules Koundé en el Barcelona, mientras que Iñigo Pérez, en el Rayo Vallecano, repite once inicial por tercera jornada consecutiva.

Hansi Flick también apuesta en su once como referencia ofensiva por Ferran Torres, una decisión que vuelve a mantener en el banquillo al polaco Robert Lewandowski.

El Barcelona juega con Joan García; Koundé, Eric García, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

En el Rayo Vallecano no hay novedades y ninguno de los dos delanteros del equipo, Randy Nteka y Sergio Camello, salen de inicio. En la punta estará Jorge de Frutos por tercera jornada seguida.

El Rayo juega de inicio con Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría, Unai López, Pathé Ciss, Pedro Díaz, Isi, Álvaro García y De Frutos.

*Información EFE.

