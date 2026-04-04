 Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria
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Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria

Fieles devotas llevan en hombros la Consagrada Imagen de la Virgen de la Soledad del Templo de la Recolección.

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La Virgen de la Soledad recorre las calles aledañas al Templo de la Recolección en la zona 1 capitalina. / FOTO: Alex Meoño

Miles de feligreses se apersonaron al frontispicio del Templo de la Recolección durante la tarde de este Sábado de Gloria o Sábado Santo, para presenciar la salida de la solemne procesión de la Consagrada Imagen de la Virgen de la Soledad.

Dios te Salve Reina hermosa, llena de grande amargura; Dios te Salve Virgen Pura, triste, afligida y llorosa", afirma el mensaje del anda.

Jorge Rodríguez, secretario de relaciones públicas de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección, explicó que el mensaje principal busca resaltar que "la Reina estaría a Su derecha (de Dios) por la eternidad, en referencia directa a la Reina del Cielo, tal y como le conoce la Iglesia Católica".

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

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Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria | Álex Meoño

Virgen de la Soledad lleva bendición en el Sábado de Gloria / Álex Meoño

Rodríguez añadió que la solemne procesión busca llevar bendición a las calles aledañas al templo de la Recolección, en un recorrido que culminará a las 18:00 horas. El entrevistado señaló que el recorrido procesional es bastante corto, pero posterior a su ingreso se celebrarán otras actividades propias de la Semana Santa.

Rodríguez anunció que en el cronograma de la actividad también se tiene prevista la Vigilia Pascual, que comenzará a eso de las 19:00 horas. Durante el servicio religioso, los fieles participarán de una reflexión que recordará varias profecías del Antiguo Testamento y del libro de Salmos de las Sagradas Escrituras.

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Sábado de Gloria con bendiciones para los fieles

El secretario agregó que dentro del programa litúrgico, las autoridades de la citada congregación tienen programado realizar la bendición del fuego y del agua, como se acostumbra previo a celebrar el Domingo de Resurrección.

De la misma forma, Rodríguez invitó a los guatemaltecos para participar en la misa de resurrección, que se celebrará en el Templo de la Recolección el próximo domingo a las 9:00 horas. Posteriormente, los feligreses podrán participar y acompañar en la festiva procesión de la Consagrada Imagen de Jesús Resucitado.

Con información e imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.

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