 OMS recomienda vacunación contra el Covid cada seis meses para grupos de alto riesgo
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OMS recomienda vacunación contra el Covid cada seis meses para grupos de alto riesgo

Sobre el Covid, se subrayó que el impacto de la enfermedad que causó una pandemia en 2020 se ha reducido gracias a la inmunización de muchas poblaciones por la vacunación, aunque continúa causando mortalidad en algunos grupos de riesgo.

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Vacunación, Imagen con fines ilustrativos | freepik
Vacunación / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | freepik

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los países miembros que establezcan jornadas de vacunación contra el Covid rutinarias, cada seis meses, para grupos de alto riesgo, tales como personas mayores, especialmente con patologías significativas o altos índices de obesidad.

Personas en residencias de mayores y centros de cuidados prolongados y aquellas inmunodeprimidas de forma moderada o grave también podrían ser incluidas en estas vacunaciones semestrales, indicó la OMS tras la reunión de su Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS en vacunas (SAGE).

Según estos expertos, que se reunieron del 9 al 12 de marzo para analizar las campañas de vacunación globales, los países miembros también deberían considerar campañas adicionales de inmunización, con carácter anual, para trabajadores sanitarios y personas con patologías significativas de distintas edades, incluidos niños y adolescentes.

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Autoridades del MSPAS realizan barridos de vacunación en los territorios más afectados. Imagen ilustrativa. - pixabay

En mujeres embarazadas, se recomienda una dosis de la vacuna contra el Covid por embarazo, preferiblemente durante el segundo trimestre.

Impacto del Covid, reducido por las vacunas

Sobre el Covid-19, SAGE subrayó que el impacto de la enfermedad que causó una pandemia en 2020 se ha reducido gracias a la inmunización de muchas poblaciones por la vacunación y por infecciones previas, aunque advirtió que continúa causando mortalidad en algunos grupos de riesgo.

En sus reuniones, el SAGE también recomendó la introducción de la vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea (TCV) en países con altos niveles de incidencia de la enfermedad.

*Con información de EFE

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