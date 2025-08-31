Oscar Piastri conquista el Gran Premio de Países Bajos

Oscar Piastri se consagró como el gran protagonista del Gran Premio de Países Bajos, disputado este domingo en Zandvoort, al lograr la victoria que refuerza su liderazgo en el Mundial de Fórmula 1. El piloto australiano, de 24 años y representante de McLaren, dominó la prueba de principio a fin, superando al local Max Verstappen y al debutante francés Isack Hadjar, quien celebró su primer podio en la categoría reina. La carrera estuvo marcada por tres salidas del coche de seguridad y el retiro de Lando Norris, compañero de Piastri y principal rival por el título, quien abandonó a nueve vueltas del final por una fuga de aceite en su monoplaza.
Con este triunfo, Piastri alcanza la novena victoria de su carrera y la séptima de la temporada, consolidando su ventaja en la clasificación general. Ahora suma 309 puntos, superando a Norris por 34 unidades y a Verstappen por 104. El piloto australiano demostró una gran capacidad para mantener el control en una pista que exigió precisión y consistencia, además de manejar de manera impecable las situaciones generadas por el coche de seguridad y las estrategias de los equipos.
Piastri se consolida en el liderato del Mundial de la F1
El podio completo estuvo compuesto por Piastri, Verstappen y Hadjar, mientras que George Russell, de Mercedes, finalizó cuarto, seguido por Alex Albon, quien avanzó diez posiciones desde la parrilla para completar los cinco primeros puestos. La carrera también dejó actuaciones destacadas, como la del argentino Franco Colapinto con Alpine, que logró su mejor resultado de la temporada al terminar undécimo, aunque fuera de la zona de puntos.
Entre los pilotos españoles, Fernando Alonso concluyó en la octava posición, mostrando un rendimiento sólido con su Aston Martin, mientras que Carlos Sainz finalizó decimotercero con Williams, en una carrera en la que su compañero Alex Albon logró avanzar hasta el quinto puesto. Oliver Bearman, de Haas, protagonizó una de las remontadas más notables del día, pasando de la última posición a la sexta, justo por delante de Lance Stroll, compañero de Alonso, quien también firmó una destacada actuación al escalar doce posiciones para terminar séptimo.
El Gran Premio de Países Bajos deja claras señales sobre la lucha por el campeonato, con Piastri ampliando su ventaja y Verstappen manteniendo el apoyo de su público local. La Fórmula 1 se trasladará la próxima semana al circuito de Monza para el Gran Premio de Italia, un escenario histórico conocido como el templo de la velocidad, donde los equipos y pilotos buscarán ajustar estrategias y seguir acumulando puntos en una de las temporadas más reñidas de los últimos años.