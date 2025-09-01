 "Dibu" Martínez ya no reforzará al Manchester United
Deportes

"Dibu" Martínez ya no reforzará al Manchester United

A pesar de tener un acuerdo en términos personales, el Manchester United finalmente prefirió fichar al arquero belga Senne Lammens, a cambio de 21 millones de euros.

Dibu Martínez, portero argentino - Archivo
Dibu Martínez, portero argentino / FOTO: Archivo

El Manchester United estuvo muy cerca de dar un golpe en el mercado de fichajes con la incorporación de Emiliano "Dibu" Martínez, pero finalmente el acuerdo no se concretó. Tras la eliminación temprana en la Carabao Cup, la directiva de los "Red Devils" se lanzó a buscar un arquero que pudiera ocupar la titularidad de inmediato, debido a las dudas en el rendimiento de André Onana y Altay Bayindir. Martínez, campeón del mundo con Argentina, se perfilaba como la opción ideal y hasta existió un principio de acuerdo contractual con el jugador.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, la dirigencia del United cambió de rumbo en las últimas horas del mercado y decidió apostar por un portero con proyección. El elegido fue Senne Lammens, guardameta belga de 23 años que militaba en el Royal Antwerp. La operación se cerró por una cifra cercana a los 21 millones de euros, según reveló el periodista Fabrizio Romano. Se espera que el joven arquero viaje a Inglaterra para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato en los próximos días.

"Dibu" Martínez en el aire

De esta manera, Martínez continuará vistiendo la camiseta del Aston Villa, al menos durante la primera mitad de la temporada. El arquero argentino seguirá compitiendo en la Premier League y tendrá la oportunidad de disputar la fase de grupos de la UEFA Europa League, un desafío que el club de Birmingham afronta con gran expectativa. Mientras tanto, el Galatasaray de Turquía ha mostrado interés en hacerse con sus servicios y podría presentar una oferta formal en el corto plazo.

El futuro del "Dibu" también fue tema de consulta en la conferencia de prensa de Unai Emery tras la derrota del Aston Villa por 3-0 frente al Crystal Palace. El entrenador evitó dar explicaciones detalladas sobre la ausencia de Martínez y se limitó a mencionar al recién llegado Marco Bizot como su arquero titular en esa jornada. Ante la insistencia de la prensa, Emery cortó tajante: "Se acabó el tiempo". Estas declaraciones, sumadas a la incertidumbre en el mercado, mantienen abierto el debate sobre el porvenir del arquero argentino.

Emisoras  Escúchanos