Dónde ver los partidos de Selección Nacional de Guatemala

Arranca septiembre y con ello arranca el mes de la Selección Nacional de Guatemala, que tendrá entre el jueves 4 y lunes 8, dos pruebas de fuego en su intento por clasificar a su primera Copa del Mundo de la FIFA. Y las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala darán seguimiento a cada uno de los compromisos ante salvadoreños y panameños. La cobertura de estos primeros dos juegos eliminatorios mundialistas también tendrá su espacio a través de las distintas plataformas digitales de EU.
Son casi 61 años de historia de Emisoras Unidas de Guatemala y desde la década del 60, la estación número uno del país y de Centroamérica le ha dado seguimiento a la "Bicolor", y en esta parte final de la eliminatoria al Mundial 2026 lo seguirá haciendo, así como lo hizo desde el pasado 5 de junio, cuando arrancó esta aventura hacia la Copa Mundial norteamericana.
Las noches del 4 y 8 de septiembre todo un país se unirá en apoyo a la Selección Nacional que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, y a través del 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala, y cada una de sus frecuencias a nivel nacional, usted podrá seguir todo lo que acontece alrededor de la "Azul y Blanco". Además, toda la información podrá tenerla al alcance de su mano a través de la APP Emisoras Unidas.
Entrenamiento, conferencias de prensa, salida de los equipos, el ambiente en el estadio Cementos Progreso, vaticinios, mensajes de apoyo, alineaciones, calentamiento, el ambiente en la Plaza Mayor, todo lo que se genere en el interior del país serán los aspectos noticiosos que serán contados a través de la frecuencia amarilla.
A continuación, te compartidos los espacios digitales (enlaces) donde podrás seguir en tiempo real todo lo que acontece con la Selección Nacional de Guatemala en sus primeros partidos ante El Salvador y Panamá.
El partido va por la señal televisiva de Tigo Sports.
Fecha 1 de la fase final de Concacaf
|NO.
|PARTIDO
|DÍA Y FECHA
|HORARIO DE GUATEMALA
|1
|Surinam-Panamá (A)
|Jueves 4 de septiembre
|13:30 horas
|2
|Guatemala-El Salvador (A)
|Jueves 4 de septiembre
|20:00 horas
|3
|Bermudas-Jamaica (B)
|Viernes 5 de septiembre
|16:00 horas
|4
|Trinidad y Tobago-Curazao (B)
|Viernes 5 de septiembre
|18:00 horas
|5
|Haití-Honduras (C)
|Viernes 5 de septiembre
|18:00 horas
|6
|Nicaragua-Costa Rica (C)
|Viernes 5 de septiembre
|20:00 horas
Fecha 2 de la fase final de Concacaf
|NO.
|PARTIDO
|DÍA Y FECHA
|HORARIO DE GUATEMALA
|1
|El Salvador-Surinam (A)
|Lunes 8 de septiembre
|18:30 horas
|2
|Panamá-Guatemala (A)
|Lunes 8 de septiembre
|19:30 horas
|3
|Curazao-Bermudas (B)
|Martes 9 de septiembre
|18:00 horas
|4
|Jamaica-Trinidad y Tobago (B)
|Martes 9 de septiembre
|18:00 horas
|5
|Honduras-Nicaragua (C)
|Martes 9 de septiembre
|20:00 horas
|6
|Costa Rica-Haití
|Martes 9 de septiembre
|20:00 horas