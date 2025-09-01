 Dónde ver los partidos de Selección Nacional de Guatemala
El Mejor Equipo de Emisoras Unidas junto a la Selección Nacional

El próximo jueves 4 de septiembre, la "Bicolor" juega ante "La Selecta" de El Salvador en el debut de la fase final de la eliminatoria mundialista.

Las voces de El Mejor Equipo se alistan para informar todo el entorno del Guatemala-El Salvador
Las voces de El Mejor Equipo se alistan para informar todo el entorno del Guatemala-El Salvador / FOTO: Álex Meoño

Arranca septiembre y con ello arranca el mes de la Selección Nacional de Guatemala, que tendrá entre el jueves 4 y lunes 8, dos pruebas de fuego en su intento por clasificar a su primera Copa del Mundo de la FIFA. Y las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala darán seguimiento a cada uno de los compromisos ante salvadoreños y panameños. La cobertura de estos primeros dos juegos eliminatorios mundialistas también tendrá su espacio a través de las distintas plataformas digitales de EU.

Son casi 61 años de historia de Emisoras Unidas de Guatemala y desde la década del 60, la estación número uno del país y de Centroamérica le ha dado seguimiento a la "Bicolor", y en esta parte final de la eliminatoria al Mundial 2026 lo seguirá haciendo, así como lo hizo desde el pasado 5 de junio, cuando arrancó esta aventura hacia la Copa Mundial norteamericana.

Las noches del 4 y 8 de septiembre todo un país se unirá en apoyo a la Selección Nacional que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, y a través del 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala, y cada una de sus frecuencias a nivel nacional, usted podrá seguir todo lo que acontece alrededor de la "Azul y Blanco". Además, toda la información podrá tenerla al alcance de su mano a través de la APP Emisoras Unidas.

Entrenamiento, conferencias de prensa, salida de los equipos, el ambiente en el estadio Cementos Progreso, vaticinios, mensajes de apoyo, alineaciones, calentamiento, el ambiente en la Plaza Mayor, todo lo que se genere en el interior del país serán los aspectos noticiosos que serán contados a través de la frecuencia amarilla.

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemala

Con un evento especial, se brindaron detalles de la cobertura histórica que vivirá la pasión de los 104 partidos del torneo más esperado del año.

Sintonízanos

A continuación, te compartidos los espacios digitales (enlaces) donde podrás seguir en tiempo real todo lo que acontece con la Selección Nacional de Guatemala en sus primeros partidos ante El Salvador y Panamá.  

El partido va por la señal televisiva de Tigo Sports.

Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionales

El presidente Bernardo Arévalo anunció que coordina una visita a la Selección Nacional antes del partido contra El Salvador, programado para este jueves en el Estadio Cementos Progreso.

Fecha 1 de la fase final de Concacaf

NO. PARTIDO  DÍA Y FECHA HORARIO DE GUATEMALA 
1 Surinam-Panamá (A) Jueves 4 de septiembre 13:30 horas
2 Guatemala-El Salvador (A) Jueves 4 de septiembre 20:00 horas 
3 Bermudas-Jamaica (B) Viernes 5 de septiembre 16:00 horas 
4 Trinidad y Tobago-Curazao (B) Viernes 5 de septiembre 18:00 horas
5 Haití-Honduras (C) Viernes 5 de septiembre 18:00 horas
6 Nicaragua-Costa Rica (C) Viernes 5 de septiembre 20:00 horas

Fecha 2 de la fase final de Concacaf

NO. PARTIDO  DÍA Y FECHA HORARIO DE GUATEMALA
1 El Salvador-Surinam (A) Lunes 8 de septiembre  18:30 horas
2 Panamá-Guatemala (A) Lunes 8 de septiembre  19:30 horas
3 Curazao-Bermudas (B) Martes 9 de septiembre  18:00 horas
4 Jamaica-Trinidad y Tobago (B) Martes 9 de septiembre  18:00 horas
5 Honduras-Nicaragua (C) Martes 9 de septiembre  20:00 horas
6 Costa Rica-Haití  Martes 9 de septiembre  20:00 horas

