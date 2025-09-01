 Novedades en el cierre del mercado de fichajes en Europa
Novedades en el cierre del mercado de fichajes en Europa

Conoce las altas y bajas de última hora en los clubes de las grandes ligas de Europa.

Cierre de mercado de fichajes a nivel europeo
Cierre de mercado de fichajes a nivel europeo / FOTO: Clubes y RR. SS.

El argentino Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina en 2022, se ha quedado en el Aston Villa, pese a los rumores que le situaban en un traspaso al Manchester United. El 'Dibu' buscaba una salida desde el final de la temporada pasada, pero no ha sido posible después de que el United haya optado por firmar a Senne Lammens, que necesitaba un portero tras las calamitosas actuaciones de André Onana y Altay Bayindir.

  • El Real Betis y el Fenerbahçe turco han acordado la cesión hasta final de temporada al club verdiblanco, sin opción de compra, del centrocampista marroquí de origen neerlandés Sofyan Amrabat.
  • El Liverpool anunció este lunes el fichaje de Alexander Isak, por 125 millones de libras, más 5 en variables, que puede disparar el coste total hasta los 150 millones de euros.
  • El Fulham anunció este lunes la incorporación del extremo brasileño Kevin, procedente del Shakhtar Donetsk, en una operación récord para el club de Craven Cottage, que ha desembolsado 34,6 millones de libras (40 millones de euros) por su fichaje.
Alexander Isak se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier League

Liverpool rompe el mercado: ficha a Alexander Isak por 150 millones de euros, récord histórico en la Premier League. El gasto total de los ‘Reds’ asciende a 489 millones en fichajes.

Más fichajes 

El extremo inglés Abu Bakarr Kamara jugará cedido esta temporada en el Getafe por el Hull City, según informó este lunes el club madrileño. Kamara, extremo derecho de 22 años nacido en Londres, es internacional sub-20 con la selección de Inglaterra y la pasada temporada disputó un total de ocho 36 encuentros en la English Football League Championship, la segunda máxima competición inglesa, anotando cinco goles y repartiendo tres asistencias.

El Newcastle United ha desembolsado 55 millones de libras (63 millones de euros) por el atacante del Brentford Yoane Wissa. Wissa había pedido públicamente salir del Brentford y había asegurado en sus redes sociales que el club se estaba interponiendo en su camino. Sin embargo, la confirmación de la venta de Alexander Isak al Liverpool ha permitido al Newcastle United elevar la oferta por el delantero y hacerse con sus servicios.

El Manchester United ha llegado a un acuerdo para fichar al portero Senne Lammens, del Amberes belga, por 18 millones de libras (21 millones de euros). Lammens, apodado como el nuevo Thibaut Courtois, ha firmado un contrato de cinco temporadas con los 'Red Devils' y llega para solucionar los problemas en la portería de los de Rúben Amorim.

El Aston Villa confirmó este lunes la incorporación como cedido de Harvey Elliott, procedente del Liverpool, hasta final de temporada. El acuerdo con el Liverpool incluye una opción de compra obligatoria para el próximo verano valorada en 35 millones de libras (40 millones de euros).

El "culebrón" 

Uno de los culebrones de este mercado veraniego, el de Nico Jackson y el Bayern de Múnich, ha acabado con final feliz. El delantero senegalés ha fichado por los bávaros en calidad de cedido por el Chelsea hasta final de temporada. Los alemanes pagarán unos 17 millones de euros por la cesión, que incluye una opción de compra obligatoria de 65 millones de euros.

El delantero argentino Lucas Beltrán jugará cedido esta temporada en el Valencia procedente del Fiorentina, sin opción de compra. Beltrán, de 24 años, se formó en el River Plate y en 2023 llegó al equipo italiano, en el que ha disputado 65 partidos en las dos últimas temporadas, en las que ha firmado once goles y ocho asistencias.

El Getafe y el Crystal Palace llegaron este lunes a un acuerdo para la cesión, con compra obligatoria por parte del equipo inglés, del centrocampista nigeriano Christantus Uche, según informó en su web el club madrileño.

El chileno Alexis Sánchez y el Udinese rescindieron de mutuo acuerdo su contrato y el futbolista podrá ahora firmar por el Sevilla. "Gracias, Niño Maravilla. Alexis Sánchez y el Udinese separan sus caminos. El club y la leyenda del club han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo", informó el Udinese.

El Sevilla y el Benfica han oficializado este lunes un acuerdo para el traspaso del extremo belga Dodi Lukebakio al club lisboeta, que pagará 22 millones de euros de fijo más otros cuatro en variables y le firmará al jugador de origen congoleño un contrato hasta junio de 2030.

*Información EFE. 

