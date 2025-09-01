 Scaloni molesto con la fecha asignada para la 'Finalissima'
Deportes

Scaloni molesto con la fecha asignada para la 'Finalissima'

Lionel Scaloni criticó la fecha de la Finalíssima contra España, prevista para marzo, por estar demasiado cerca del Mundial 2026: "Hubiera preferido no jugarla antes del Mundial", señaló.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina - AFA
Lionel Scaloni, técnico de Argentina / FOTO: AFA

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, expresó este lunes su descontento con la fecha establecida para disputar la Finalíssima contra España, programada para marzo del próximo año. El entrenador consideró que el encuentro se sitúa demasiado cerca del inicio del Mundial de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. En una entrevista difundida por TNT Sports, Scaloni manifestó su preferencia de no disputar el partido antes de la Copa del Mundo, destacando la complejidad de preparar un duelo de tal magnitud tan próximo a la cita mundialista.

El estratega argentino también criticó la coincidencia con los compromisos de España en la Nations League, torneo que según él favorece a los europeos y complica la planificación de los sudamericanos. "España no pudo porque tenía la Nations League, que se han inventado ellos y a nosotros como sudamericanos nos ha matado", aseguró Scaloni, resaltando la dificultad de competir en igualdad de condiciones contra selecciones que cuentan con calendarios propios. La Finalíssima enfrentará a los campeones de América y Europa, y la posibilidad de que España deba disputar una repesca del Mundial añade incertidumbre sobre la realización del partido en la fecha prevista.

Lo que propone Scaloni

El técnico subrayó que la prioridad de Argentina es que sus jugadores lleguen en condiciones óptimas a la Copa del Mundo. "Lo más importante para nosotros es que lleguen sanos, este año va a ser muy duro. La mayoría juega en grandes equipos y llega al final de temporada con 60 partidos", explicó. Scaloni destacó que ganar un partido como la Finalíssima es complicado y que la preparación física y la prevención de lesiones son fundamentales para afrontar con éxito el Mundial.

En el corto plazo, la Albiceleste se enfocará en sus compromisos por las eliminatorias sudamericanas, recibiendo a Venezuela el 4 de septiembre y visitando a Ecuador el 9 del mismo mes. Argentina lidera la clasificación con 35 puntos tras 16 jornadas, acumulando 11 victorias, dos empates y tres derrotas, con 28 goles a favor.

Además, el equipo de Scaloni tiene programados partidos amistosos en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico en octubre, lo que servirá para ajustar el rendimiento y mantener a los jugadores en óptimas condiciones de cara al Mundial.

Foto embed
Lionel Scaloni, técnico de Argentina - Archivo

