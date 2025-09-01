Sergio Chumil aprovecha primer día de descanso en La Vuelta

Tras nueve intensas etapas, la Vuelta a España 2025 vive su primer día de descanso en Pamplona, un respiro necesario para los ciclistas después de jornadas de alta exigencia física y mental. Entre los corredores que disfrutan de esta pausa se encuentra el guatemalteco Sergio Chumil, quien está realizando una destacada participación en una de las competencias más prestigiosas del ciclismo internacional. Su desempeño ha despertado admiración, consolidándolo como uno de los latinoamericanos más destacados en esta edición.
En la clasificación general, Sergio Chumil se ubica en la posición 23 con un tiempo acumulado de 33 horas, 44 minutos y 22 segundos, situándose a 8 minutos y 36 segundos del líder, el noruego Torstein Træen. Este resultado refleja la constancia y el esfuerzo del ciclista guatemalteco, que ha sabido mantenerse en el grupo de los mejores pese a las dificultades propias de la carrera, marcada por exigentes recorridos y un alto nivel competitivo.
Lo que viene para Chumil
No obstante, la travesía no ha sido sencilla para el Team Burgos Burpellet BH. La escuadra sufrió la baja de tres corredores en las primeras etapas debido a un virus, quedando únicamente cinco ciclistas en competencia. En este escenario adverso, Chumil ha asumido un rol protagónico, erigiéndose como el mejor clasificado de su equipo y como uno de los representantes más sólidos de América Latina, compartiendo protagonismo con figuras como el colombiano Egan Bernal.
La acción regresará este martes 2 de septiembre con la décima etapa, que partirá desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva y culminará en el Larra-Belagua, tras 175,3 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 3.082 metros. Aunque catalogada como llana, la etapa contará con dos puertos puntuables y un trazado exigente que pondrá a prueba las fuerzas renovadas tras el descanso. El final en alto del Larra-Belagua, que debutó en 2023 con la victoria de Remco Evenepoel, promete emociones fuertes y podría marcar un nuevo punto de inflexión en la lucha por la clasificación general.