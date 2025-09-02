Diseñan un sistema con IA para predecir y evitar lesiones

Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han desarrollado un innovador sistema basado en inteligencia artificial (IA) capaz de predecir y evitar lesiones en futbolistas de élite. El proyecto, denominado Footballer Workload Footprint (FWF) o "Huella del futbolista", representa una herramienta pionera que combina matemáticas, análisis computacional y datos obtenidos mediante dispositivos GPS para monitorear las cargas de trabajo de los jugadores. Esta propuesta, publicada en la revista científica PLOS ONE, supone un avance notable frente a los métodos tradicionales utilizados en clubes profesionales para controlar la carga física.
El sistema transforma la información de entrenamientos y partidos en variables que pueden analizarse mediante modelos de aprendizaje automático, lo que permite detectar patrones de riesgo con mayor precisión. Gracias a técnicas avanzadas de procesado de señales y cálculo diferencial, los investigadores han conseguido que esta herramienta no solo prediga posibles lesiones, sino que también muestre de forma clara la dinámica de esfuerzo a la que se somete cada futbolista a lo largo de la temporada. De esta manera, el FWF ofrece una monitorización personalizada y preventiva que se adapta fácilmente a los departamentos médicos y de rendimiento de los clubes.
¿Cómo funciona la IA para predecir lesiones?
Una de las grandes ventajas del modelo es que proporciona información útil y práctica para preparadores físicos, readaptadores y servicios médicos. Según los responsables del estudio, el sistema permite identificar perfiles de riesgo en tiempo real y ajustar las cargas de entrenamiento con base científica y trazabilidad. La investigación contó con la colaboración de expertos en la materia, entre ellos Moisés de Hoyo Lora, actual preparador físico del Aston Villa de la Premier League, quien anteriormente trabajó con varios equipos de La Liga española.
El método ya ha sido validado con datos anónimos de un equipo que compite en La Liga y en competiciones de la UEFA, mostrando resultados superiores a los enfoques existentes. Los investigadores anticipan que esta herramienta abrirá el camino hacia la creación de sistemas de alerta temprana y bases de datos compartidas entre clubes, federaciones y centros de investigación, lo que permitiría optimizar la salud de los futbolistas y prolongar sus carreras profesionales mediante una gestión más eficiente de la carga física.