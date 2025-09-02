Gianluigi Donnarumma es nuevo portero del Manchester City

El Manchester City ha hecho oficial la incorporación del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 30 millones de euros. El fichaje estaba condicionado a la salida del brasileño Ederson Moraes, quien este martes fue transferido al Fenerbahçe por 14 millones de euros, dejando vía libre para que el club inglés reforzara su portería con uno de los arqueros más reconocidos a nivel mundial.
Donnarumma, de 26 años, no entraba en los planes de Luis Enrique en el PSG, a pesar de su gran desempeño en la pasada edición de la Liga de Campeones, donde fue clave con sus atajadas contra el Liverpool en octavos de final y frente al Arsenal en semifinales. La decisión del técnico español de apostar por otro portero terminó por abrirle las puertas de salida al internacional italiano, quien ahora busca consolidarse en la Premier League.
El City refuerza su portería
El guardameta napolitano llegó al PSG en 2021 tras finalizar su etapa en el Milan, y durante su estancia en Francia disputó 161 encuentros. En ese tiempo levantó cuatro títulos de Ligue 1, dos Copas de Francia y la ansiada Champions League, siendo parte fundamental del éxito europeo de los parisinos. Además, su consagración internacional llegó con la selección italiana, al proclamarse campeón de la Eurocopa 2021, donde fue elegido mejor jugador del torneo.
En el Manchester City, Donnarumma tendrá que competir por la titularidad con James Trafford, arquero inglés de 21 años que regresó al club este verano tras su paso por el Burnley. Guardiola confía en que la llegada del italiano aumente la competencia interna bajo los tres palos y aporte la experiencia necesaria en el máximo nivel continental, con el objetivo de mantener al City en lo más alto tanto en la Premier League como en la Champions League.