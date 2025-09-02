Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España

La Vuelta a España 2025 retomó la acción este martes tras la jornada de descanso, y con ello llegó la sobresaliente actuación del ciclista guatemalteco Sergio Chumil, quien continúa demostrando su capacidad en una de las pruebas más exigentes del ciclismo mundial. En la décima etapa, Chumil completó los 175.3 kilómetros de recorrido en un tiempo de 3:59.10, finalizando en la posición 36, a 2 minutos y 46 segundos del australiano Jay Vine, ganador de la fracción. Más allá del puesto en la etapa, lo más destacado fue el ascenso del guatemalteco en la clasificación general, alcanzando el top-20 con un tiempo acumulado de 37:43.32.
Este resultado cobra especial relevancia al tener en cuenta las dificultades que ha afrontado el Team Burgos Burpellet BH. La escuadra española perdió a tres corredores en las primeras etapas, por lo que el esfuerzo de los cinco ciclistas restantes, encabezados por Chumil, ha sido doblemente exigente. Pese a estas bajas, el guatemalteco se ha convertido en el pilar más sólido del equipo, manteniendo un rendimiento consistente que le permite codearse con los nombres más importantes del pelotón internacional.
Lo que se viene para Sergio Chumil en la etapa 11
En la clasificación general, el líder vuelve a ser el danés Jonas Vingegaard, quien recuperó el maillot rojo gracias a su fortaleza en la montaña y al control táctico de su equipo. Sin embargo, la presencia de Sergio Chumil dentro de los primeros veinte lugares es motivo de orgullo para Guatemala, ya que lo coloca entre los corredores de élite de una de las tres grandes vueltas del ciclismo. Su desempeño también resalta la perseverancia y la disciplina necesarias para competir en pruebas de tan alto nivel.
La ronda española continuará este miércoles 3 de septiembre con la undécima etapa, que partirá y concluirá en Bilbao, sobre un recorrido de 157,4 kilómetros y 3.185 metros de desnivel positivo. Será una jornada con características de clásica, marcada por siete puertos categorizados y final en el explosivo Alto de Pike, apenas a siete kilómetros de meta. Sergio Chumil afrontará este nuevo desafío con la confianza de estar realizando una Vuelta histórica para su carrera y para el ciclismo guatemalteco.