 Resultado Cobán vs. Comunicaciones - Jornada 8 Apertura 2025
Deportes

Cobán gana y agrava la crisis de resultados de Comunicaciones

Con doblete de Uri Amaral y otra anotación de Anthony López, Cobán venció 3-1 a Comunicaciones en el Estadio Verapaz, es la tercera derrota al hilo de los cremas.

Compartir:
Partido entre Cobán Imperial y Comunicaciones FC - Carlos Cu Col
Partido entre Cobán Imperial y Comunicaciones FC / FOTO: Carlos Cu Col

Este miércoles, Comunicaciones sufrió un duro golpe en su visita al Estadio Verapaz, donde cayó 3-1 ante Cobán Imperial. El club albo, 32 veces campeón de la Liga Nacional de Guatemala, hiló su tercera derrota consecutiva, mientras que los cobaneros cortaron una racha de cinco partidos sin victoria.

El partido comenzó favorable para los cremas, quienes lograron adelantarse en el marcador al minuto 34 gracias a un gol de larga distancia del mexicano Ernesto Monreal. Sin embargo, la ventaja fue efímera. Cobán Imperial se sobrepuso rápidamente, apoyado por el clima adverso y la presión de su afición, y logró igualar justo antes del descanso con un certero remate de cabeza de Uri Amaral tras un centro preciso de Steven Paredes. Apenas iniciado el segundo tiempo, Amaral volvió a aparecer, esta vez para darle la ventaja definitiva a su equipo tras una habilitación impecable de Edwin Rivas.

Comunicaciones está en crisis

La desesperación en el banquillo de Comunicaciones se hizo evidente, provocando que el asistente técnico Esteve Padilla fuera expulsado por reclamos. Además, Marco Domínguez vio la roja al minuto 66 por doble amonestación, dejando al equipo en una situación aún más complicada. La acción decisiva llegó al minuto 73, cuando Anthony López, de tiro libre, puso el 3-1 en el marcador, con cierta colaboración del portero Jorge Moreno, quien calculó mal la trayectoria del balón. La celebración de los aficionados de Cobán fue total, en un partido que reflejó la superioridad de los locales.

Con este resultado, Comunicaciones cae a la octava posición de 12 equipos, con apenas dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en ocho jornadas, sumando únicamente ocho puntos de 24 posibles. La crisis del conjunto crema es evidente y parece profundizarse, reflejando problemas que vienen de tiempo atrás y que ahora se traducen en un rendimiento irregular en la liga. La afición crema observa con preocupación, esperando una reacción que revierta esta tendencia antes de que la situación se complique aún más.

Foto embed
Partido entre Cobán Imperial y Comunicaciones FC - Carlos Cu Col

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadCopa CentroamericanaFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos