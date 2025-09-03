Resultado Cobán vs. Comunicaciones - Jornada 8 Apertura 2025

Este miércoles, Comunicaciones sufrió un duro golpe en su visita al Estadio Verapaz, donde cayó 3-1 ante Cobán Imperial. El club albo, 32 veces campeón de la Liga Nacional de Guatemala, hiló su tercera derrota consecutiva, mientras que los cobaneros cortaron una racha de cinco partidos sin victoria.
El partido comenzó favorable para los cremas, quienes lograron adelantarse en el marcador al minuto 34 gracias a un gol de larga distancia del mexicano Ernesto Monreal. Sin embargo, la ventaja fue efímera. Cobán Imperial se sobrepuso rápidamente, apoyado por el clima adverso y la presión de su afición, y logró igualar justo antes del descanso con un certero remate de cabeza de Uri Amaral tras un centro preciso de Steven Paredes. Apenas iniciado el segundo tiempo, Amaral volvió a aparecer, esta vez para darle la ventaja definitiva a su equipo tras una habilitación impecable de Edwin Rivas.
Comunicaciones está en crisis
La desesperación en el banquillo de Comunicaciones se hizo evidente, provocando que el asistente técnico Esteve Padilla fuera expulsado por reclamos. Además, Marco Domínguez vio la roja al minuto 66 por doble amonestación, dejando al equipo en una situación aún más complicada. La acción decisiva llegó al minuto 73, cuando Anthony López, de tiro libre, puso el 3-1 en el marcador, con cierta colaboración del portero Jorge Moreno, quien calculó mal la trayectoria del balón. La celebración de los aficionados de Cobán fue total, en un partido que reflejó la superioridad de los locales.
Con este resultado, Comunicaciones cae a la octava posición de 12 equipos, con apenas dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en ocho jornadas, sumando únicamente ocho puntos de 24 posibles. La crisis del conjunto crema es evidente y parece profundizarse, reflejando problemas que vienen de tiempo atrás y que ahora se traducen en un rendimiento irregular en la liga. La afición crema observa con preocupación, esperando una reacción que revierta esta tendencia antes de que la situación se complique aún más.