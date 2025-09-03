 Resultado Municipal vs. Mixco - Jornada 8 Apertura 2025
Deportes

Municipal vence al Deportivo Mixco y es nuevo líder del Apertura 2025

Municipal derrotó 3-1 a Mixco en la jornada 8 y se adueñó del liderato con 16 puntos y mejor diferencia de goles. Los escarlatas siguen invictos y desplazan a Mixco al segundo lugar.

Jugadores del CSD Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera - CSD Municipal
Jugadores del CSD Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera / FOTO: CSD Municipal

En la octava jornada del Torneo Apertura 2025, Municipal tomó la cima del futbol guatemalteco tras vencer con autoridad 3-1 al Deportivo Mixco en el estadio El Trébol. El triunfo no solo le permitió sumar tres puntos importantes, sino que también lo catapultó al primer lugar de la tabla por diferencia de goles, desbancando precisamente al cuadro mixqueño que llegaba como líder. Con esta victoria, los escarlatas reafirmaron su condición de invictos y consolidaron un inicio de campeonato que ilusiona a su afición.

El partido comenzó con ventaja para los visitantes, cuando al minuto 32 Nicolás Martínez transformó un penal con una ejecución impecable al ángulo, imposible de detener para el guardameta rojo. Sin embargo, Municipal no tardó en reaccionar. Apenas ocho minutos después, John Méndez igualó las acciones con un potente disparo raso desde larga distancia. La remontada se consumó al minuto 45, cuando el hondureño Eddie Hernández convirtió un penal polémico, pues la falta señalada generó dudas entre los aficionados y la propia defensa rival.

Municipal, nuevo líder del Apertura 2025

En la segunda parte, los locales ampliaron la diferencia gracias a Cristian Jiménez, quien al minuto 57 aprovechó un descuido defensivo para entrar sin marca al área y rematar con tranquilidad, estableciendo el 3-1 definitivo. Ese tanto no solo aseguró la victoria, sino que también permitió a los dirigidos por Mario Acevedo manejar con mayor serenidad los tiempos del encuentro y neutralizar cualquier intento de reacción de Mixco.

Con este resultado, Municipal alcanzó los 16 puntos y una diferencia de goles de +5, lo que le otorga el liderato del Apertura 2025. Mixco, por su parte, quedó relegado al segundo puesto con las mismas unidades, pero con menor diferencia (+3). El cuadro rojo, único invicto del certamen con cuatro victorias y cuatro empates en ocho fechas, se perfila como uno de los grandes protagonistas del torneo y serio candidato al título.

Partido entre Municipal y Deportivo Mixco - Deportivo Mixco

Posiciones

