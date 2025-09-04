 La Llorona se hace presente en el Cementos Progreso
Deportes

"Dónde están los boletos": La Llorona se hace presente en el Cementos Progreso

La protesta de "La Llorona" fue la representación gráfica de la frustración de miles de guatemaltecos que, pese a su entusiasmo por apoyar a la Selección, se quedaron fuera del estadio.

Compartir:
Consigna en las afueras del Cementos Progreso. , X/@futbolerosgt
Consigna en las afueras del Cementos Progreso. / FOTO: X/@futbolerosgt

En la antesala del partido entre Guatemala y El Salvador por la fase final de la eliminatoria mundialista, una peculiar protesta llamó la atención en las afueras del Estadio Cementos Progreso. Una persona disfrazada de "La Llorona" se plantó con consignas que resonaron en las redes sociales: "¿Dónde están los boletos?" y "¿Dónde está el dinero?".

El acto simbólico reflejó la indignación ciudadana por el manejo de la boletería, que desde el inicio desató críticas. El 11 de agosto, a las 10 de la mañana, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) habilitó la venta de entradas para tribuna a través de la plataforma fanaticks.live, pero en minutos ya no quedaba ni una sola disponible. La misma situación se repitió los días 10, 12 y 13 de agosto con los sectores de general, preferencia y palco.

A través de redes sociales, decenas de aficionados denunciaron que nunca lograron acceder a los boletos, pese a que intentaron adquirirlos en los horarios establecidos. La molestia creció al descubrirse que la mayoría de entradas no fueron destinadas al público general.

Acaparamiento de entradas

El 28 de agosto, el diputado José Chic solicitó un informe a la Fedefut para esclarecer lo ocurrido. Los hallazgos confirmaron las sospechas: gran parte de la boletería terminó en manos de patrocinadores, miembros de la Federación en preventa y otras personas cuya identidad es desconocida.

Aunque la Fedefut había anunciado un límite de cinco boletos por persona, la realidad fue muy distinta. Tan solo tres compradores concentraron 618 entradas. Uno de ellos adquirió 243, otro 200 y un tercero 175.

En total, 23 personas compraron 2 mil 300 boletos, evadiendo los controles establecidos. En un caso, un comprador logró adquirir 50 boletos con una misma tarjeta, dividiendo las transacciones para aparentar compras individuales.

En vivo: Guatemala vs. El Salvador por eliminatoria mundialista

Guatemala y El Salvador buscan sus primeros puntos en la fase final de la eliminatoria mundialista.

La protesta de "La Llorona" en el Cementos Progreso fue la representación gráfica de la frustración de miles de guatemaltecos que, pese a su entusiasmo por apoyar a la Selección, se quedaron fuera del estadio.

En Portada

GALERÍA. Así es el ambiente en la Plazat
Deportes

GALERÍA. Así es el ambiente en la Plaza

06:18 PM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvador

12:36 PM, Sep 04
Dónde están los boletos: La Llorona se hace presente en el Cementos Progresot
Deportes

"Dónde están los boletos": La Llorona se hace presente en el Cementos Progreso

06:37 PM, Sep 04
Surinam y Panamá empatan en arranque de la fase final t
Deportes

Surinam y Panamá empatan en arranque de la fase final

05:31 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos