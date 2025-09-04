 Las palabras de Tena tras el tropiezo de Guatemala
Las palabras de Tena tras el tropiezo de Guatemala ante El Salvador

Lo que Tena reconoció después del debut que complica a Guatemala.

Tena admite errores. , Alex Meoño.
Tena admite errores. / FOTO: Alex Meoño.

La Selección Nacional de Guatemala firmó la peor de las aperturas en la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. La noche de este 4 de septiembre, en el Estadio Cementos Progreso, la azul y blanco perdió 0-1 frente a El Salvador, que se llevó tres puntos de oro gracias al gol de Harold Osorio al minuto 79.

El resultado deja a Guatemala en el último lugar del Grupo A, sin haber podido aprovechar su condición de local, mientras los salvadoreños toman un respiro vital en sus aspiraciones.

Tras el encuentro, el técnico nacional, Luis Fernando Tena, no ocultó su molestia y asumió la derrota con autocrítica.

Salimos muy ansiosos, ellos salieron concentrados (...). Estoy molesto conmigo mismo, asumo la derrota y estamos apenados con la gente. Todavía faltan cinco partidos, no todo está perdido, podemos reivindicarnos", expresó.

La ansiedad le pasó factura a Guatemala 

Tena reconoció que la ansiedad pasó factura a su equipo y reiteró que será clave mantener la calma para los próximos compromisos. "No debemos caer en la misma ansiedad de hoy. Podemos ganar en cualquier cancha", insistió.

El estratega mexicano también dejó claro que no ha hablado a fondo con los jugadores tras el encuentro, pues están "digiriendo la derrota" y analizando las soluciones de cara al próximo duelo.

Estoy pensando en qué me equivoqué, si cometí un error. Insisto, soy el responsable", dijo.

Tena mantiene la confianza en su plantel

A pesar del golpe, Tena mantiene la confianza en su plantel y en la capacidad de reacción del grupo: "Los favoritos no son siempre los que ganan. Ante Panamá la estructura se mantendrá, confiamos en la calidad de los jugadores y en la fuerza del equipo".

El técnico envió un mensaje directo a la afición: "Estoy muy apenado, nos duele muchísimo por ellos. Con puntos podemos recuperarnos y buscar la clasificación al Mundial".

Guatemala deberá reaccionar de inmediato, ya que su próximo compromiso será este lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández de Panamá, a las 19:30 horas. El rival es considerado actualmente la selección centroamericana más sólida, por lo que el reto será aún mayor.

Selección de Guatemala: Cero puntos y se vienen tres visitas

Los guatemaltecos firmaron el peor de los escenarios en el debut de la fase final de la eliminatoria mundialista.

La derrota contra El Salvador complica temprano el panorama para la azul y blanco en el Grupo A, pero Tena insiste en que el sueño mundialista sigue vivo.

