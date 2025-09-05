 Lionel Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026
Deportes

Lionel Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026

Lionel Messi alimentó la incógnita sobre si tomará parte con la 'Albiceleste' en el que sería su sexto Mundial.

Lionel Messi durante su último partido eliminatorio jugado en Argentina
Lionel Messi durante su último partido eliminatorio jugado en Argentina / FOTO: EFE

El capitán de la selección de Argentina de futbol, Lionel Messi, puso en duda su participación en el Mundial 2026 que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá al asegurar que "por edad, lo más lógico" es que no esté, si bien no cerró la puerta tras precisar que aún se siente "ilusionado y con ganas" de jugar.

Lionel Messi alimentó la incógnita sobre si tomará parte con la 'Albiceleste' en el que sería su sexto Mundial después de disputar su último partido oficial como local en el partido de la eliminatoria suramericana que ganó Argentina 3-0 a Venezuela en Buenos Aires con dos tantos del delantero de Rosario.

"Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (...) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí", comentó Lionel Messi al término del partido.

Habla de su despedida

El capitán de la selección albiceleste, que ganó la Copa del Mundo en 2022 celebrada en Qatar, subrayó que la prioridad es "sentirse bien". "Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo", añadió.

"Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo", incidió.

Sobre su posible despedida del seleccionado en un corto plazo, dijo: "No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años, y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso".

La próxima cita de Argentina será contra Ecuador en Guayaquil, con la que el combinado que dirige Lionel Scaloni cerrará la fase de clasificación como líder destacado.

*Información EFE.

