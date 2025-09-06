 Ana Lucía Martínez fue titular en la goleada de Cruz Azul
Deportes

Ana Lucía Martínez fue titular en la goleada de Cruz Azul ante Mazatlán

El cuadro celeste se impuso con contundencia al Mazatlán en condición de visita. Ana Lucía Martínez volvió a ser titular y continúa destacando como una de las referentes en ataque.

Ana Lucía Martínez sigue sumando minutos en el Cruz Azul Femenino - Cruz Azul
Ana Lucía Martínez sigue sumando minutos en el Cruz Azul Femenino / FOTO: Cruz Azul

El Cruz Azul Femenino consiguió una victoria importante en la Liga MX tras imponerse con autoridad 1-4 al Mazatlán en condición de visita. La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez fue titular y permaneció en el terreno de juego durante 68 minutos, tiempo suficiente para mostrar su aporte al equipo en un partido que ya estaba prácticamente definido cuando salió de cambio.

La goleada de las cementeras se concretó con los tantos de Liz Ángeles, quien firmó un doblete, además de las anotaciones de Alejandra Lomelí y Aerial Chavarín. Aunque Ana Lucía no participó directamente en los goles, su movilidad y capacidad de generar espacios fueron claves para que el Cruz Azul pudiera dominar las acciones y sentenciar el encuentro con comodidad.

 Ana Lucía Martínez, titular indiscutible con Cruz Azul

Con este resultado, la escuadra celeste suma 14 puntos en 10 jornadas, ubicándose en la décima posición de la tabla general. El balance del equipo hasta ahora es de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas, un desempeño que mantiene vivas sus aspiraciones de luchar por un lugar en la liguilla, siempre y cuando logren mayor regularidad en la defensa.

En lo personal, Ana Lucía Martínez sigue consolidándose como una de las referentes ofensivas del plantel. En el presente torneo acumula 10 partidos disputados, nueve de ellos como titular, sumando 758 minutos, un gol y cinco asistencias. Su aporte la coloca como la segunda jugadora más productiva en ataque, solo detrás de Aerial Chavarín, quien registra 11 tantos. Con 23 goles a favor, Cruz Azul presume una de las ofensivas más efectivas de la liga, aunque deberá mejorar en el aspecto defensivo, pues también ha recibido 16 anotaciones en lo que va del certamen.

Ana Lucía Martínez, jugadora del Cruz Azul Femenino - Cruz Azul

