 Sergio Chumil completó la etapa 14 de la Vuelta a España
Deportes

A pesar de las adversidades, Sergio Chumil completó la etapa 14 de la Vuelta a España

Sergio Chumil completó la etapa 14 de la Vuelta a España pese a una fuerte gastroenteritis, demostrando esfuerzo y resiliencia mientras lucha por mantenerse en la clasificación general.

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Burgos BH
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 / FOTO: Burgos BH

Sergio Chumil volvió a demostrar su temple y carácter en la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, disputada este sábado. El ciclista guatemalteco, aquejado desde hace dos jornadas por una fuerte gastroenteritis, logró completar el recorrido a pesar de estar visiblemente debilitado. Su esfuerzo le permitió cruzar la meta y mantenerse en carrera, en un día marcado por las dificultades físicas que atraviesan varios corredores del pelotón.

El director del equipo, Julio Andrés Izquierdo, reconoció en declaraciones a MARCA el complicado estado de salud de su corredor: "Ya de por sí es complicado estar en buenas condiciones en una carrera de este nivel, porque el ritmo es altísimo. Si encima te encuentras con un virus como el que cogimos al principio, todo se complica. Se han retirado cuatro, y de los que quedan, Sergio Chumil está muy enfermo. Aun así, los chicos tienen muchas ganas, aunque debemos ser cautos y ver cómo evoluciona cada día". Palabras que reflejan la dureza del reto que afronta el guatemalteco en esta gran vuelta.

Chumil contra viento y marea en La Vuelta

El cuadro infeccioso golpeó con fuerza a la plantilla, dejando secuelas notables en varios corredores. Según relató José Luis Faura, otro de los ciclistas supervivientes, las etapas recientes se han convertido en un verdadero calvario: "Los compañeros terminaban deshidratados, con paradas constantes para ir al baño y absolutamente vacíos de fuerzas. Eso al día siguiente pesa mucho y hace muy difícil poder competir al nivel que exige una gran vuelta". En ese contexto, la persistencia de Chumil adquiere un valor aún mayor.

En lo estrictamente deportivo, el guatemalteco finalizó la jornada en la posición 157 con un tiempo de 04h 23’ 47’’, a 35:25 del vencedor Marc Soler. En la clasificación general, cayó al puesto 68 con un acumulado de 55h 15’ 30’’, a 01h 55’ 41’’ del líder Jonas Vingegaard.

La Vuelta continuará este domingo con una etapa de media montaña entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, un recorrido de 167,8 km con 3.287 metros de desnivel positivo, donde se espera que los cazadores de etapas y algunos aspirantes al título vuelvan a poner a prueba la resistencia del pelotón.

El guatemalteco Sergio Chumil en plena competencia en Vuelta a España 2025 - @SprintCycling

