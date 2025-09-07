 Hace 20 años, Guatemala no le gana a Panamá
Selección de Guatemala busca enterrar los 20 años de sequía ante Panamá

No se pudo en Copa Oro 2025, ¿se podrá en la eliminatoria mundialista?

Selección de Guatemala busca derrotar a Panamá
Selección de Guatemala busca derrotar a Panamá / FOTO: Alex Meoño

Hace 20 años, la Selección Nacional de Guatemala jugaba su última fase final (hexagonal) del camino eliminatorio al Mundial Alemania 2006 de la mano del técnico hondureño Ramón Enrique Maradiaga. Veinte años después, la "Bicolor" está experimentando nuevamente qué es jugar una etapa última en el camino eliminatorio a una Copa del Mundo de la FIFA.

Hace 20 años (17 de agosto de 2005), la Selección Nacional de Guatemala derrotó a su similar de Panamá en el entonces llamado estadio Nacional Mateo Flores 2-1 con anotación agónica de Gonzalo Romero, el que en ese momento jugaba para el Municipal. Fue un triunfo que acercaba a los chapines al Mundial 2006, pero que más adelante terminaría en una debacle quedando tan cerca de un repechaje.  

Veinte años después de aquel partido ante los panameños por eliminatoria mundialista, la Selección Nacional de Guatemala visita el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá para medir fuerzas ante los "Canaleros".

Hace 20 años no se le gana a Panamá. Hace 20 años ha existido una superioridad panameña sobre la guatemalteca: Partidos amistosos, Liga de Naciones Concacaf y Copa Oro Concacaf.

Guatemala visita a Panamá con la ilusión de sumar puntos

Este lunes es trascendental para la Selección Nacional que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Duelo perdido en Copa Oro 2025

Recientemente, la Selección de Guatemala se midió a Panamá en Copa Oro 2025, partido que fue inédito, ya que por primera vez se medían en este formato de Concacaf. El juego fue el 20 de junio en el Q2 Stadium de Austin, Texas, Estados Unidos.

Lastimosamente para los chapines, la oportunidad de enterrar los casi 20 años que se tenían de no ganarle se esfumó cuando se cayó 0-1 con gol de Tomás Rodríguez a los 19 minutos de iniciado el juego. Pese a esa derrota, la "Azul y Blanco" clasificó a cuartos de final al acumular 6 puntos. Guatemala terminaría tercera de la Copa Oro 2025, pero con la curita de no poder derrotar a Panamá.

Dos meses y 19 días después del último enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, Guatemala busca la heroica, busca lo imposible: Vencer a Panamá en el estadio Rommel Fernández.

Para Guatemala es casi obligatoria la victoria tras su fatídico debut ante El Salvador en casa (0-1).

Fecha, hora y dónde seguir el Panamá vs. Guatemala

Panamá y Guatemala se enfrentan en un duelo clave por las Eliminatorias. La Azul y Blanco necesita sumar para no complicar sus aspiraciones, mientras que los canaleros buscarán aprovechar la localía.

