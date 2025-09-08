Carlo Ancelotti lanza advertencia a futbolista brasileños

Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, ofreció este lunes una conferencia de prensa en la que destacó la importancia de combinar talento y actitud como fórmula para alcanzar el éxito en el Mundial de 2026. El técnico italiano subrayó que, aunque el talento es fundamental en los jugadores brasileños, este por sí solo no garantiza victorias; la actitud dentro y fuera del campo es igualmente esencial. "Con talento pero sin actitud no se gana y sin talento pero con actitud, tampoco. Es la combinación la que permite ganar", afirmó Ancelotti.
En su breve experiencia al frente de la selección, Ancelotti ha quedado gratamente sorprendido por la actitud del equipo en los partidos disputados hasta ahora. Según sus declaraciones, esta mentalidad positiva representa una base sólida para el futuro del conjunto brasileño, y será crucial en la preparación de cara a la Copa del Mundo. El entrenador hizo hincapié en que, pese a que Brasil ya aseguró su clasificación para el torneo, el último partido de las eliminatorias frente a Bolivia servirá como oportunidad para probar a nuevos jugadores y fortalecer el plantel.
Ancelotti lanza advertencia a los seleccionados
El técnico destacó especialmente a futbolistas como Douglas Santos y Luiz Henrique, quienes tuvieron un desempeño determinante en la victoria por 3-0 sobre Chile en el Maracaná. Ancelotti señaló que estos jugadores le sorprendieron gratamente, ya que no los conocía previamente, y que su rendimiento refuerza la confianza en poder contar con más alternativas en el plantel. Además, resaltó la importancia de Marquinhos, capitán del PSG, al calificarlo como uno de los mejores defensas del mundo gracias a su experiencia, inteligencia y liderazgo dentro del campo.
Otro jugador destacado por Ancelotti fue Casemiro, quien no podrá estar frente a Bolivia por sanción, pero que para el técnico resulta insustituible en la estructura del equipo. También mencionó a jóvenes promesas como Estevão, delantero del Chelsea, y Rodrygo, a quienes ve con gran potencial para aportar significativamente en el futuro de la selección. Ancelotti señaló que su proceso de evaluación abarca alrededor de 70 jugadores, considerando aspectos físicos y tácticos, con el objetivo de conformar un equipo competitivo y equilibrado para el Mundial.
Finalmente, Ancelotti reafirmó que su estrategia de selección y formación está orientada a garantizar un equilibrio entre experiencia y juventud, talento y actitud. Su enfoque refleja una planificación meticulosa, con la intención de que Brasil llegue al Mundial 2026 no solo con jugadores habilidosos, sino con una mentalidad ganadora que permita mantener la tradición de éxito del país en la máxima cita futbolística.