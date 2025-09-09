Barcelona recupera a los seis internacionales españoles

Los internacionales españoles Pau Cubarsí, Pedro González 'Pedri', Lamine Yamal, Fermín López, Ferran Torres y Dani Olmo, y el polaco Robert Lewandowski se han reincorporado este martes al trabajo con el Barcelona para empezar a preparar el partido del domingo contra el Valencia en La Liga EA Sports.
De todos ellos, solo Fermín, Olmo, Ferran y Cubarsí -los que menos minutos han sumado durante la última ventana clasificatoria para el Mundial 2026- se han ejercitado en el campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de futbolistas no seleccionados. Mientras que Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski se han quedado en el gimnasio.
Más allá de los internacionales, Eric Garcia, Gerard Martín, Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Marc Casadó, Marc Bernal, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández también han completado el segundo entrenamiento de la semana con normalidad.
Jugadores con los que no contó Flick
En cambio, el entrenador Hansi Flick no ha podido contar con los lesionados Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Frenkie de Jong y Marc-André ter Stegen.
El equipo azulgrana gozará el miércoles de un día de descanso y volverá el jueves al trabajo, fecha en la que está previsto el regreso de los internacionales restantes: Andreas Christensen, Jules Kounde, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Raphael Dias 'Raphinha' y Ronald Araujo.
Partido de La Liga
Tras celebrada la doble fecha FIFA en la ventana de octubre, La Liga se reanudará este viernes 12 de septiembre con la fecha 4 entre Sevilla y Elche.
El Barcelona de Hansi Flick jugará hasta el domingo cuando reciba a Valencia en horario de las 13:00 horas de Guatemala. El club blaugrana es actualmente cuarto lugar de la tabla de clasificación con 7 puntos y está a a dos puntos del líder y sublíder, Real Madrid y Athletic Club, respectivamente.
Asimismo, el Barcelona está metido en un grupo de tres clubes con 7 puntos: Villareal y Espanyol.
*Información EFE.