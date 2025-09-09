 Barcelona recupera a los seis internacionales españoles
Deportes

Hansi Flick recupera a los seis internacionales españoles y a Lewandowski

El equipo azulgrana gozará el miércoles de descanso y volverá el jueves al trabajo de cara al duelo ante Valencia.

Compartir:
Entrenamiento de Barcelona con Hansi Flick al mando
Entrenamiento de Barcelona con Hansi Flick al mando / FOTO: @FCBarcelona_es

Los internacionales españoles Pau Cubarsí, Pedro González 'Pedri', Lamine Yamal, Fermín López, Ferran Torres y Dani Olmo, y el polaco Robert Lewandowski se han reincorporado este martes al trabajo con el Barcelona para empezar a preparar el partido del domingo contra el Valencia en La Liga EA Sports.

De todos ellos, solo Fermín, Olmo, Ferran y Cubarsí -los que menos minutos han sumado durante la última ventana clasificatoria para el Mundial 2026- se han ejercitado en el campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de futbolistas no seleccionados. Mientras que Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski se han quedado en el gimnasio.

Más allá de los internacionales, Eric Garcia, Gerard Martín, Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Marc Casadó, Marc Bernal, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández también han completado el segundo entrenamiento de la semana con normalidad.

Jugadores con los que no contó Flick

En cambio, el entrenador Hansi Flick no ha podido contar con los lesionados Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Frenkie de Jong y Marc-André ter Stegen.

El equipo azulgrana gozará el miércoles de un día de descanso y volverá el jueves al trabajo, fecha en la que está previsto el regreso de los internacionales restantes: Andreas Christensen, Jules Kounde, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Raphael Dias 'Raphinha' y Ronald Araujo.

Partido de La Liga

Tras celebrada la doble fecha FIFA en la ventana de octubre, La Liga se reanudará este viernes 12 de septiembre con la fecha 4 entre Sevilla y Elche.

El Barcelona de Hansi Flick jugará hasta el domingo cuando reciba a Valencia en horario de las 13:00 horas de Guatemala. El club blaugrana es actualmente cuarto lugar de la tabla de clasificación con 7 puntos y está a a dos puntos del líder y sublíder, Real Madrid y Athletic Club, respectivamente.

Asimismo, el Barcelona está metido en un grupo de tres clubes con 7 puntos: Villareal y Espanyol. 

Barcelona confirma que jugará de local en el Estadio Johan Cruyff

El Barça jugará solo ante el Valencia en el Johan Cruyff, a la espera de que el Ayuntamiento autorice el regreso al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 27 mil aficionados.

*Información EFE.

En Portada

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermost
Nacionales

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermos

03:54 PM, Sep 09
Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistast
Deportes

Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

10:24 AM, Sep 09
Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instanciat
Nacionales

Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instancia

11:36 AM, Sep 09
Me tiró así, mire, me agarró: Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9t
Nacionales

"Me tiró así, mire, me agarró": Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

10:00 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Justiciaredes socialesMundial 2026SeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos